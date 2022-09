Marie s’interroge sur l’enseigne. Réponse: bistrot pour ne pas faire trop sérieux et Blaise pour rendre hommage à une grand-mère qui a tenu cinquante ans un magasin d’alimentation, à cinq minutes d’ici.

Marie, décidément bien curieuse, veut maintenant tout savoir sur la photo discrètement posée sur un coin du bar mais qu’elle a pourtant aussitôt repérée. Elle croit y reconnaître Pierre Gagnaire. Bien vu: le grand chef français est le bon maître auprès duquel FX a tout appris.

La banquette en velours

Il faut dire que FX et Hanna affichent des parcours exceptionnels dans les palaces et les restaurants étoilés. Elle dans le groupe Barrière à Deauville, Val d’Isère, Courchevel, puis à Paris au Georges V. Lui au Georges V dès sa sortie de l’école hôtelière de Namur, puis à Paris et à Rome. Ensuite, pendant 12 ans, il travaille pour Gagnaire, d’abord chef à Dubaï puis chargé du développement du consulting, ce qui le conduit partout dans le monde. C’est la pandémie qui met fin à l’aventure internationale et entraîne le retour au pays où le désir de créer sa propre affaire aboutit à l’ouverture du Bistrot Blaise en décembre dernier.

Marie repère dans le décor quelques codes du bistrot parisien: le dessus du zinc en cuivre, les piétements de table en fonte, la longue banquette en velours vert bouteille. Elle adore le feuillage tropical du papier peint, en gris, crème et anthracite, qui accompagne le client dans la montée d’escaliers vers la salle de l’étage où un mur de miroirs faussement vieillis est du plus bel effet.

Le jus au café du ris de veau

Devant le menu, ils hésitent. Cuisses de grenouille ou homard breton? Ou pied de cochon? Finalement ce sera une entrée jouant parfaitement sur les textures et les saveurs: le sucré-citronné d’une soupe épaisse de maïs, l’iode des crevettes grises, le fumé de la truite, le piquant des radis roses.

Elle ne résistera pas au ris de veau, avec une crème aux morilles et un jus au café au goût aussi marqué qu’un espresso. Il choisira la côte de porc ibérique grillée sur l’os, avec des cocos de Paimpol et une sauce de tomates, oignons verts et chair à saucisse. Au dessert: un riz au lait très crémeux, servi dans un grand bol comme pour un gamin qui rentre de l’école. Mais avec, en plus, quelques mirabelles flambées à l’eau-de-vie qu’on ne trouvera pas dans le quatre-heures de l’écolier.

Bistrot Blaise, rue Porte Haute à Marche-en-Famenne. Fermé dimanche et lundi. 084/22 20 04. www.bistrotblaise.be