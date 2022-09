Bisanuelles au jardin, un rôle à ne pas négliger: les conseils de notre spécialiste

Quelles sont les principales plantes bisanuelles?

La plante bisannuelle vit deux ans. Ses graines germent et la plante se développe partiellement la première année. Elle fleurit, produit des graines et meurt la seconde année de son existence. Sans risque de se tromper nous pouvons affirmer qu’il y a très peu de véritables plantes bisannuelles: la campanule carillon, la célèbre digitale, l’œillet de poète, la monnaie-du-pape, la giroflée d’hiver (ou giroflée des jardins) et la giroflée des murailles et quelques autres moins connues mais emplies de qualités. À ces plantes nous ajouterons la rose trémière bien que celle-ci se comporte parfois en vivace mais une vivace qui devient de moins en moins belle au fil du temps.

Quand semer les bisanuelles?

Toutes les plantes bisannuelles ne germent pas durant le même laps de temps. Certaines sont rapides d’autres beaucoup plus lentes. Il sera donc nécessaire d’adapter le calendrier des semis en tenant compte de ces facteurs bien précis. Voici quelques exemples: du début du mois de mai à la mi-juin, il faudra semer les roses trémières, les digitales, les œillets de poète; du 15 juin à la fin juillet, ce sera le tour des giroflées, des campanules carillon et des sublimes pensées d’hiver puis viendront les pâquerettes, les violettes cornues et les pensées à floraison printanière. En respectant ce calendrier la réussite sera au rendez-vous.

Et la plantation au jardin?

C’est une étape importante. Les plantes bisannuelles seront plantées à leur emplacement définitif en septembre ou octobre mais de toute manière avant les premières gelées. À ce moment de l’année, elles profiteront encore d’un sol tiède et suffisamment humide propice à une bonne acclimatation au nouveau milieu de vie. Cette plantation automnale n’est évidemment valable que pour les espèces bien rustiques et donc aptes à traverser la mauvaise saison sans subir de gros dommages. C’est le cas des myosotis, des pensées, des pâquerettes décoratives, des roses trémières, des digitales...

