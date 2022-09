Suite à la réforme Crucke, les motorhomes ne sont plus taxés comme utilitaires. C’est la surprise. Et la colère.

De l’iPhone 13 à l’iPhone 14, le prix du remplacement de la batterie explose: +58,6%!

Apple vous réclamera 119 € pour remplacer la batterie de votre iPhone 14, soit le tarif le plus élevé jamais exigé par le constructeur américain en Belgique.

Prix de l’énergie: Luminus ne proposera plus de contrats à prix fixe

Luminus, le deuxième fournisseur d’énergie du pays, arrêtera de proposer des contrats à prix fixe à ses clients à partir du 1er octobre, écrit L’Echo vendredi.

EN PRATIQUE

Les conseils d’un pro pour empêcher son chien de sauter sur les invités

"Nooooon, ne saute pas, nooon!"Dès qu’il vous voit arriver, votre chien vous saute dessus. La situation est d’autant plus gênante quand il le fait sur vos invités. Voici les conseils d’un pro pour lui faire perdre cette mauvaise habitude.

La plante de saison: le remarquable liseron argenté

Les liserons ne sont guère appréciés des jardiniers mais ici il s’agit d’un petit arbuste de la même famille que le liseron, celle des Convolvulacées, à savoir le liseron argenté appelé aussi liseron de Turquie. Son nom scientifique? Convolvulus cneorum. De port assez irrégulier, il ne dépasse pas les 40-45 cm de hauteur pour une envergure de 65-70 cm. Sa croissance est relativement lente.

Rénover son habitation: mode d’emploi

Des primes et prêts avantageux existent, en Wallonie, pour soutenir les rénovations énergétiques des logements. On fait le point.

PAUSE-CAFÉ

Partez à la découverte d’une mine de charbon reconnue Patrimoine mondial de l’Unesco!

Le samedi 8 octobre, vivez le temps d’une visite, l’univers à la fois dur et passionnant des «Gueules Noires».

Descendez par la cage de mine à 30 et 60 mètres sous terre, découvrez l’exposition permanente retraçant huit siècles d’exploitation houillère et embarquez à bord des trains touristiques miniatures à travers la vieille ville de Dalhem et les bocages du Pays de Herve. Vous profiterez également d’un repas 3 services avec boissons incluses.

Profitez sans plus attendre de cette formule all-in pour 35 € seulement !

COUPS DE CŒUR

Sur la piste des Rolling Stones

Un écrivain septuagénaire écrit le scénario d’une série sur le groupe anglais. "Performance"de Simon Liberati est en lice pour le Renaudot. À découvrir ici

Vieillir chez soi, le projet-pilote du GAL des Condruses et de onze familles

Bien vivre sa vieillesse dans son logement? Onze familles aimeraient avoir des pistes concrètes. Le GAL les y aide. Avec, notamment, une soirée mercredi passé.

Lux Fashion Week: La force et la liberté du corbeau inspirent Marie Schweisthal

Marie Schweisthal est l’une des chevilles ouvrières de la Lux Fashion Week. La créatrice, présente depuis la première édition, s’implique dans l’organisation du défilé.

DÉBAT

