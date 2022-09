Les conseils d’un pro pour empêcher son chien de sauter sur les invités

«Pourquoi saute-t-il?»

"Pour comprendre tout comportement, il faut commencer par se poser trois questions: Qu’est-ce que le chien veut? qu’est-ce que le chien fait? et que va-t-il réellement obtenir de cette action?", explique d’emblée Grégory Kirschfink, comportementaliste et éducateur canin de Stembert.

En clair, si votre chien saute sur vos invités, c’est parce qu’il désire de l’attention – via des caresses, des paroles ou même un instant de jeu avec lui. Si vos invités lui en donnent, c’est évident qu’il recommencera. "Le meilleur moyen de faire en sorte qu’il ne saute plus est de ne pas lui donner ce qu’il veut", résume-t-il. Si personne ne lui prête attention, ce comportement n’augmentera pas.

Mais il ne diminuera pas non plus. L’ignorer n’est pas suffisant, il faut qu’il ait le sentiment d’avoir perdu. Et chez la plupart des chiens, il suffit d’être un peu ferme. "Il faut lui dire non et le repousser un peu fermement (sans lui faire mal évidemment) et l’ignorer, explique notre comportementaliste. Avec la majorité des chiens, ça sera suffisant."

L’enfer c’est les autres

Évidemment, pour que ça fonctionne: tout le monde doit le repousser. "Si vos invités lui font des papouilles à chaque fois qu’il saute sur ceux, ça va renforcer le mauvais comportement." N’hésitez pas à briefer votre famille et vos amis. "Pour qu’un comportement s’arrête, il faut la notion de systématique."

Ce comportement se développe généralement lorsqu’il est tout petit. "C’est normal, le chiot veut de l’attention et il essaye. S’il voit que ça fonctionne, il recommencera. Quand il est chiot, c’est mignon, on n’a pas trop envie de se fâcher. Mais une fois que le chien fait 40 kg et saute sur un enfant ou sur une personne âgée, c’est tout de suite plus dérangeant et dangereux. Il faut donc lui donner cet "interdit"dès le plus jeune âge."Alors, même s’il est craquant: faites-vous violence.

L’interdit

"Le chien qui saute fait partie du top 5 des raisons pour lesquelles on m’appelle le plus. Parmi les autres, on retrouve: les chiens agressifs envers leurs congénères, les problèmes de destruction, les chiens qui tirent sur la laisse et les aboiements intempestifs", indique Grégory Kirschfink.

"Globalement, il s’agit d’instaurer un “interdit” à votre chien. Mais attention, celui-ci doit être définitif." Votre toutou pique vos chaussettes ou vole de la nourriture à table? C’est aussi possible de lui faire perdre cette mauvaise habitude.

Même adulte, votre chien peut apprendre . "Quel que soit l’âge du chien, on peut en faire quelque chose. Et ce n’est pas parce qu’un chien est vieux qu’il n’est plus capable d’apprendre.". Mais c’est évidemment lorsqu’il est chiot, que c’est le plus facile de gommer un comportement gênant.