Il descend dans des caves parfois difficiles d’accès, se fait mal au dos à porter des charges lourdes, réalise des devis qui restent sans réponse, passe ses journées dans les embouteillages bruxellois et doit courir après certains clients pour être payé.

Son ami Thibault travaille, lui, dans le domaine du marketing et de la communication. Il est le patron de Broebbeleir, une friterie traditionnelle dans le centre de Bruxelles. Les deux amis plaisantent et se disent qu’ils lanceraient bien un service d’entretien de chaudière à vélo.

C’est comme ça que Chauffe Marcel est né! Désormais associés, les deux amis ont débuté leur entreprise en mai dernier. "C’est venu assez naturellement, explique Thibault qui s’est occupé de la création du site internet et de l’aspect communication et marketing. Un chauffagiste n’a pas besoin de beaucoup de matériel: un aspirateur, une boîte à outils et un testeur. Sébastien a donc tout ce qui lui faut dans la caisse située à l’avant de son vélo cargo."

Un gain de temps et un geste pour l’environnement

L’engin est évidemment électrique et peut parfaitement assurer le déplacement du chauffagiste et de ses 15 kilos de matériel. Comme le vélo est relativement petit, il peut se glisser facilement dans la circulation.

"Mon associé gagne énormément de temps parce qu’il évite les bouchons et il peut se garer pratiquement devant l’habitation des clients. C’est un vrai bonheur pour lui."Sans oublier le côté écolo!

Pour l’instant, Chauffe Marcel n’a pas encore suffisamment de clients pour assurer un temps plein aux deux créateurs. Le chauffagiste perd donc parfois du temps à se déplacer d’un endroit à l’autre de Bruxelles.

Thibault encourage donc les gens à se regrouper en leur proposant des tarifs de groupe avantageux. "Un entretien unique coûte 150€ TVA comprise, si trois personnes du même quartier se regroupent, ils obtiennent une réduction de 10%, s’ils sont cinq, la réduction monte à 20% et jusqu’à 30% pour dix personnes."

Avec l’hiver qui approche et la hausse spectaculaire du coût de l’énergie, Thibault ne peut qu’encourager les gens à faire l’entretien de leur chaudière. "Cela permet de consommer 10 à 12% d’énergie en moins!"En plus, ajoute-t-il, "l’entretien de la chaudière est obligatoire…"

www.chauffemarcel.be

4 entreprises qui ont adopté le vélo

1. Le petit nuage

Ici, le vélo sert à transporter de véritables cuisines. Créé en 2013 par Yoan, Le petit nuage se déplace partout en Belgique pour régaler les papilles.

On peut faire appel à lui pour servir des glaces certifiées bio, sans gluten et sans œuf, sans colorants ni conservateurs artificiels. Ils ont également lancé des gaufres fourrées (sucrées et salées) présentées sur des bâtonnets, des jus, smoothies et cocktails.

L’équipe du Petit nuage dispose de six "food bike"des vélos triporteurs, de 50 cm à 105 cm de large. De quoi animer les afterworks et autres événements, en extérieur comme en intérieur.

www.lepetitnuage.be

2. Oxy j’aime

La cuisine mobile d’Oxy j’aime est équipée de deux bains-marie, avec plancha, grill et autres appareils de cuisson. Ils peuvent donc se glisser à peu près partout pour préparer des crêpes, frites, hot-dogs mais aussi des soupes de poisson, huîtres, bulots, etc.

L’équipe se déplace dans un rayon de 10 km autour de Bruxelles et propose aussi des menus adaptés aux besoins de leurs clients. Ce service de restauration est 100% écologique puisque le vélo triporteur est autonome et que la cuisine dispose de sa propre source d’énergie.

www.oxyjaime.be

3. Dali-technic

Au départ Dali Technic offrait les services de plombiers et chauffagistes de manière classique. Depuis 2015, cette entreprise créée par David et Niels, propose un service de plombier à vélo. Une manière astucieuse d’éviter les embouteillages bruxellois et les problèmes de stationnement, tout en faisant un geste pour l’environnement.

L’équipe a toutefois gardé une camionnette pour les chantiers qui ne permettent pas l’utilisation du vélo. Une installation sanitaire complète nécessite en effet un fameux matériel. Le vélo est donc plutôt utilisé pour les devis et dépannages, opérés dans un temps record.

www.dalitechnic.be

4. Wheel of care

Toutes les visites à domicile de Wheel of care se font à vélo électrique. Plus rapide et plus écologique, il permet aux infirmiers de se rendre rapidement chez leurs patients, tout en évitant de polluer notre capitale.

L’équipe est composée d’une vingtaine de soignants qui travaillent en collaboration avec le médecin traitant, l’aidant proche ou un membre de la famille. Parmi eux, on trouve également des sages-femmes qui réalisent le suivi post-accouchement. Wheel of care propose notamment de louer des tire-lait. Ils veillent enfin à acheter et utiliser leur matériel de façon la plus durable possible.

www.wheelofcare.be