Vivre sa spiritualité en 2022

Safia et David ont en commun de vivre une foi dont les enjeux résonnent face à toutes les crises de notre société. Ils ont tous les deux entre 20 et 30 ans, ils se sont distanciés d’une certaine façon de leur religion avant d’y retrouver de nouvelles réponses. Comment être jeune en 2022 et pratiquer sa religion avec son temps?

Crise sociale

Parmi les nombreuses crises que notre société traverse aujourd’hui, la crise sociale est certainement l’une des plus violente. L’enjeu du vivre ensemble est devenu central à l’ère de la mondialisation. Safia est de confession musulmane et elle habite à Bruxelles. Une double identité qui ne devrait pas plus la définir que sa personnalité ou son caractère.

Et pourtant, sa confession et son lieu de vie ont souvent été une source de conflit, pour les autres mais aussi pour elle-même. "J’ai longtemps été dans la souffrance dans mon rapport à ma foi, explique-t-elle. J’ai souvent eu l’impression de devoir choisir entre être Belge ou musulmane à 100%. Vivre et pratiquer ma foi comme mes parents, ou m’oublier pour m’occidentaliser et m’intégrer complètement."

Un guide au quotidien

Un dilemme qui pose les questions mais qui l’aide aussi à trouver les réponses puisque c’est justement en croyant que Safia entend vivre sereinement.

"Je pratique ma religion de façon traditionnelle, je porte le voile et je fais le ramadan, par exemple. Mais le plus déterminant selon moi, ce sont les valeurs que je porte à travers ma foi, précise-t-elle. Respecter toutes les créations de Dieu et toujours faire le bien autour de soi, c’est ce qui me guide dans ma vie au quotidien, ce qui me permet d’aligner ma foi et ma citoyenneté en tant que jeune Belge."

Crise écologique

David a aussi longtemps été dans une quête de vérité. Tout comme Safia, sa religion lui permet aujourd’hui de trouver des réponses aux grandes questions sociétales. David est catholique pratiquant et il vit dans un habitat partagé à Mont-Saint-Guibert.

Le projet de la "Colline de Penuel"tourne essentiellement autour du partage de la foi en prônant un lieu de silence et de prière. "On prie avant les repas, on échange cette gratitude du moment présent", explique David.

Ça fait simplement sens de chercher les réponses dans la spiritualité

Au-delà de la prière, les habitants de "Penuel"partagent également un mode de vie sobre. En réponse au système consumériste qui atteint ses limites, David et les autres habitants de "Penuel"prônent un retour à la terre pour se recentrer sur l’essentiel.

"L’écologie n’est pas le cœur du projet mais cela fait sens au quotidien. Nous entretenons notre terrain de façon écologique, avec des serres, des potagers partagés, précise David. Ma voisine confectionne des pulls avec la laine de nos moutons et une autre réalise notre vaisselle en terre cuite."

Si une vie simple est l’un des préceptes de la religion catholique, ce mode de vie fait d’autant plus sens à un moment où le capitalisme induit un point de rupture dans notre société. "En remerciant la vie et Dieu, il y a comme une harmonie qui se fait. Ça fait simplement sens de chercher les réponses dans la spiritualité."