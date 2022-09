Le problème, c’est que l’on en achète souvent beaucoup, qu’on les stocke, qu’on les oublie un peu et voilà que d’affreuses petites pattes blanchâtres et tordues apparaissent: nos patates se mettent à germer. Cela arrive plus ou moins vite. Mais lorsque les pommes de terre apparaissent sont stockées dans un endroit chaud, humide et lumineux, alors cela se produit plus rapidement: la nouvelle culture se met en route!

Molles ou pas molles?

En principe, les pommes de terre germées ne se consomment pas mais il y a tout de même de la latence. Si les germes sont petits et peu nombreux, vérifiez que votre tubercule est encore ferme. Si oui, pas de problème, il peut être mangé sans danger, il suffit d’éliminer ces germes. N’hésitez pas à couper les parties qui peuvent être vertes également avant de les faire cuire.

En revanche, si les pousses sont plus nombreuses (c’est généralement le cas si les tubercules ont été oubliés pendant des semaines, même dans un endroit sombre) et que vos pommes de terre sont devenues molles, mieux vaut s’en débarrasser malheureusement.

La solanine en cause

Elles pourraient en effet causer des problèmes de santé à cause de la solanine contenue dans les légumes ayant germé ou les légumes-racines qui verdissent. Cette substance est produite par la racine pour qu’elle ne soit pas mangée par les animaux et champignons. Sur les humains, elle a une action irritante sur le tube digestif. Cela peut aussi conduire à une toxicité nerveuse: vomissements, constipation, diarrhée, douleurs abdominales, salivation…

Mais on peut se rassurer: cette substance est vraiment toxique seulement ingérée en grande quantité. Cela dit, des troubles, même mineurs, de l’estomac, ne sont jamais agréables!

