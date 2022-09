De plus en plus de Belges se tournent vers les croyances alternatives pour donner un sens à leur existence

Dylan, 29 ans, est originaire de Charleroi. Son histoire ressemble à celle de nombreux Belges qui découvrent des croyances alternatives au moment où rien d’autre ne semble leur offrir de réponse. C’est à la suite d’un coma diabétique que la lithothérapie s’est révélée à Dylan.

Soigner son esprit

Malade et désemparé, il se fait offrir deux pierres bien spécifiques par une cliente du salon de coiffure où il travaillait. La santé de Dylan s’améliore et ce dernier voit un signe dans le cadeau offert par sa cliente. "J’ai commencé à m’intéresser à tout cet univers-là alors que je n’y connaissais rien. Je voulais me protéger de toutes les maladies pour ne pas risquer de revivre la même chose."

Dylan se forme au Reiki, une méthode japonaise fondée sur des soins dits "énergétiques"par imposition des mains. Ces soins non conventionnels lui apparaissent comme une évidence, lui qui était pourtant sceptique au départ. "C’était comme une renaissance. J’ai changé mes habitudes, je suis reparti sur un point de vue totalement différent."

En en apprenant plus sur les soins parallèles, Dylan débloque en lui des traumatismes de l’enfance et se soigne petit à petit. "Je ne prétends pas que les soins alternatifs peuvent remplacer la médecine traditionnelle, mais je suis convaincu qu’en soignant d’abord son esprit et en trouvant des réponses, on soigne aussi son corps et on comprend mieux ce qu’il se passe en nous", explique l’ancien coiffeur.

Une conviction partagée par de plus en plus de personnes qui utilisent surtout ces méthodes parallèles pour aligner leur corps et leur esprit. En France, par exemple, plus de 60% de la population des moins de 35 ans affirme croire en l’une ou l’autre forme de parascience: divination, tarot, sorcellerie.

Le poids du passé

Carole Mawet est conseillère bien-être dans la région namuroise et est passée par un cheminement similaire à celui de Dylan. Avant de s’ouvrir à la spiritualité, Carole a dû identifier ses besoins. "J’étais en perte de sens, je ne savais plus ce que je voulais. Tout le monde doit savoir ce qu’il veut être et ce qu’il veut faire à 18 ans, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde!", affirme la coach. "Avant mes 20 ans, je portais beaucoup sur mes épaules, y compris le poids de mon passé et de ma famille. La spiritualité m’a permis de mettre de l’ordre dans tout ça."