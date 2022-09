Dangereux de cuire à l’huile d’olive ? - 5 mythes sur les moules - Peut-on encore manger des pommes de terre germées?

Raclette au melon par Marie-Alice Pontus

J’ai le droit de le dire? Après des mois de chaleur, ça y est, j’ai froid. J’exagère sans doute, vu qu’il fait 13 degrés présentement, mais j’ai froid quand même. Alors comme les médias ne cessent de me rappeler que l’inflation continue de battre des records, il est hors de question que je rallume mon chauffage.

Un pull, deux pulls… et la machine à soupe turbine à plein régime. OK, je consomme de l’électricité mais bon je ne vais pas m’arrêter de manger non plus. Et vous savez quoi? Ce soir, je vais même inaugurer la machine à raclette! Je vous entends d’ici? "On a le droit de faire une raclette en été?"

C’est vrai l’automne, ce n’est que dans quelques jours mais je parie que je ne serai pas la seule à poster ma photo sur les réseaux ce week-end. Et puis si vous culpabilisez d’ouvrir la saison de la raclette un peu tôt, vous pouvez manger du melon avec, non? Tout amateur de fromage fondu qui se respecte sait que tout est toujours meilleur avec un peu de fromage à raclette dessus., pas vrai? Allez bonne app.

Les recettes

Pâtes à la sauce verte au yaourt, edamame et grana padano

Faites le plein de vitamines pour la rentrée avec cette savoureuse recette de pâtes sauce verte et edamame, très facile à cuisiner.

Potage au nid d’hirondelle

+ A LIRE

Soupe de potiron, banane et coco

+ A LIRE

Potage de Poti-Marron au Kama

+ A LIRE

Dans l’actu

Le Couteau de Namur, Le Soçon, à l’assaut des saucissons et plus si affinités (vidéos)

Un succès inattendu pour la bande de sept à l’initiative de ce projet patrimonial.

+ A LIRE

Cinq fausses idées reçues sur les moules

Si, après la cuisson, la coquille ne s’ouvre pas, cela ne signifie pas que la moule n’est pas bonne à la consommation.

+ A LIRE

Peut-on encore manger des pommes de terre germées?

Les pommes de terre, en Belgique, on adore! Les bintjes, les Nicolas, les Charlotte, les grenailles, il y en a pour tous les goûts.

+ A LIRE

Comment éviter les dangers de la cuisine à l’huile d’olive

Cuisiner à l’huile d’olive, ça ne peut pas faire de tort. Après tout, le régime méditerranéen y a recours et ses vertus ont déjà été maintes fois vantées. Quelques conseils sont cependant à respecter car cuire ses aliments à l’huile d’olive n’est pas sans risque.

+ A LIRE

Un chai ultramoderne, pour les bulles du château de Fumal

Le nouveau chai du domaine viticole du château s’installe dans l’ancienne brasserie restaurée. Un cadre historique doté d’une cuverie à la pointe.

+ A LIRE

11 AOP et IGP en wallonie, le graal des producteurs: notre dossier du week-end

Avec 11 produits IGP ou AOP, la Wallonie vise un développement de ces labels, gages de tradition et qualité dans nos assiettes. Mais n’est pas AOP-IGP qui veut.

+ A LIRE

17 ans pour labelliser le saucisson d’Ardenne

Les jambons et saucissons d’Ardenne ne sont pas une AOP, car il n’y a pas assez de porcs élevés dans la région.

+ A LIRE

Le resto

On a testé «Il était une fois, toi et moi» à Arquennes

Un chef qui sait que la gourmandise n’est pas un défaut, qui associe volontiers la terre et la mer, qui dédie toute une assiette au cochon, qui ose servir de la tomate au dessert.

+ A LIRE