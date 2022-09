Peut-on encore manger des pommes de terre germées?

Le problème, c’est que l’on en achète souvent beaucoup, qu’on les stocke, qu’on les oublie un peu et voilà que d’affreuses petites pattes blanchâtres et tordues apparaissent: nos patates se mettent à germer. Cela arrive plus ou moins vite. Mais lorsque les pommes de terre apparaissent sont stockées dans un endroit chaud, humide et lumineux, alors cela se produit plus rapidement: la nouvelle culture se met en route!