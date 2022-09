Le choix d’un emplacement adéquat…

Pour profiter au maximum de la sublime floraison de ces vivaces, il semble judicieux de les installer près de la maison. Pas possible de les planter en pleine terre? Pas de problème, ces plantes acceptent sans le moindre problème d’être cultivées dans des pots. Ces derniers doivent avoir minimum 20 cm de diamètre.

Comme les hellébores n’apprécient pas le plein soleil, surtout durant la belle saison, il faudra trouver un endroit mi-ombragé pour que ces vivaces croissent sans trop de problème. Comme nous connaissons des étés de plus en plus chauds et surtout de plus en plus secs, la mise en place d’un paillage est indispensable parce que les racines fibreuses des hellébores redoutent par-dessus tout un sol sec.

Enfin, un peu de patience est nécessaire étant donné que pour fleurir en abondance, les hellébores ont besoin de quelques années, le temps de bien prendre possession de leur nouveau biotope. Il est par conséquent important de bien réfléchir avant de les planter afin d’éviter de devoir les transplanter par la suite, chose que ces plantes n’aiment pas du tout. La meilleure période de plantation? Entre septembre et novembre.

Comment les entretenir?

Durant la saison estivale, dès qu’un ramollissement du feuillage est observé il est grand temps d’apporter de l’eau à vos protégées. Les arrosages, copieux, prendront place en soirée afin que les plantes en profitent durant toute la nuit. La rusticité des hellébores n’est plus à démontrer puisque des températures inférieures à -20°C ne font pas peur à ces belles vivaces. Pour les amoureu (x)ses des montages floraux, notons que les fleurs d’hellébores se prêtent à merveille à ces usages. Gardons cependant en tête que toutes les parties de ces vivaces sont toxiques par ingestion.

Peut-on les multiplier?

Deux possibilités s’offrent à vous: la division des fortes touffes et le semis. La division peut se pratiquer durant toute la période du repos végétatif des hellébores, soit en octobre soit en mars. Le semis est un peu plus complexe puisque pour germer les graines ont besoin d’une alternance de période de relative douceur et de gel. La germination demande de 4 à 12 mois. Le semis doit se faire en août-septembre: c’est donc le bon moment pour se lancer ce défi!