Entre street art et galeries d’art: une virée dans le quartier nord d’Amsterdam

Alors que l’hypercentre ressemble par endroits à un Disneyland touristique où magasins de souvenirs criards se succèdent à perte de vue le long des canaux, nombreux sont les touristes à "passer l’eau"pour chercher l’authenticité amstellodamoise du quartier nord.

Les amateurs de brises maritimes seront ravis. Pour se rendre dans le quartier nord, il faut en tout cas aimer l’eau et les flots. Le meilleur moyen de locomotion : le "bac", longue péniche au moteur ronronnant, servant de bus entre les deux rives. Derrière la gare d’Amsterdam Centraal se trouvent plusieurs embarcadères… et bonne nouvelle : ces bateaux sont entièrement gratuits et leur fréquence est plus que régulière.

Le règne du Street Art

À bien des égards, on retrouve dans le quartier portuaire d’Amsterdam les "vibes"alternatives de métropoles nord-européennes comme Berlin, Londres, Manchester ou Liverpool : style industriel, hangars et friches reconverties…

Dans le quartier nord, c’est le Street Art qui est roi. On le retrouve partout sur les murs du "NDSM", l’ancien dock de construction navale désormais reconverti en temple de l’art urbain.

Incontournable, le musée Straat expose de grands formats de pointures du secteur, tout comme un tas de petites œuvres dans une ambiance anarchique.

Dans les environs, galeries et centres d’art font prendre conscience de la vitalité de la scène artistique hollandaise.

Un immédiat dépaysement

Grand atout du quartier nord : le port. Se balader le long des berges permet de percevoir toute la diversité d’Amsterdam. Une balade en dehors des clichés qui offre une nécessaire pause dans cette frénésie touristique.

À pied ou à vélo, on voit se succéder dans le quartier nord des friches transformées en lieux branchés, des bateaux de plaisance, d’autres plus industriels, ainsi que de vieux spécimens du temps jadis, conservés pour la décoration.

L’A’Dam Toren, tour de 22 étages, mérite le détour : la vue panoramique 360° d’Amsterdam est, selon certains, la plus belle. Le lieu permet également des dîners et drinks au sommet, ainsi qu’une attraction forte en altitude.

Pour ceux qui aiment la hauteur, un crochet à "This is Holland"s’impose aussi : le musée (certes un peu chérot) propose de survoler les Pays-Bas en réalité augmentée à la manière d’un oiseau.