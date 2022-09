Une activité originale à faire en famille ou entre amis, en journée comme en soirée, avec un menu et une ambiance spécifique à chaque fois. Cet automne, saveurs et terroirs se rejoignent au départ de Tournai, Bolland, Ciney et de nombreux autres endroits !

Zéro déchet, animée de récits audio ou d’un escape game, les formules se déclinent à l’infini pour proposer différentes expériences natures et gourmandes. Plusieurs niveaux de difficultés permettront à tous de suivre un parcours adapté, y compris les familles avec poussettes ou les personnes à mobilité réduite.

Notre coup de cœur revient à la " Fromenade "ou promenade fondue, une expérience unique pour les amateurs de fromage. Embarquez votre kit à fondue dans votre sac à dos et préparez-la devant de splendides points de vue!