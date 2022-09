Le moyen de transport le plus commode pour rejoindre le nord d’Amsterdam est incontestablement le bac. Cette "contrainte"de prime abord s’avère, en réalité, un plaisir pour les amoureux de vent et de vaguelettes. Le nord d’Amsterdam constitue le bon plan pour le parking. Comptez 1,40 € l’heure, pour 7,50 € dans le centre.

2. Le Botel

Hôtel emblématique du quartier, ce paquebot abrite 175 chambres… ou plutôt cabines. Il apporte une touche d’authenticité maritime au séjour. Les commodités sont rudimentaires pour un établissement trois étoiles… mais suffisantes au vu des agréments qu’apporte une nuit sur l’eau. Comme le léger bercement des vagues et les salutations des mouettes au réveil.

3. Le «borrel»

Une bière et une multitude de snacks sur le côté à partager. C’est le principe du "borrel"hollandais. Outre la Heineken, l’Amstel ou la Grolsch et les traditionnelles chips, les Hollandais raffolent de bitterballen, petits harengs crus, croquettes, et autres "hapjes". Un bon plan dans les docks : le bar IJver.

4. Le vintage

"IJ Hallen", c’est le rendez-vous incontournable des amateurs de friperies. Le festival, organisé un week-end par mois, attire des centaines d’échoppes de vêtements de seconde main et des touristes de toute l’Europe. Les prochaines dates : 8 et 9 octobre, les 29 et 30 octobre ainsi que les 19 et 20 novembre.