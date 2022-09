Ce 18 septembre de 10h à 19h, Bruxelles, Place des Palais et Place Royale

Fête champêtre de la Journée sans voiture en Région bruxelloise, Bucolic Brussels s’annonce comme une grande fête citoyenne. La Place des Palais prend ce dimanche un air de fête et de nature, le temps d’une journée d’évasion à la campagne… en plein cœur de la capitale! Au rendez-vous, cinquante exposants durables accueillent le public pour un moment original, entre musique, détente, animations, "slow-food", brasseries locales, spectacle et sensibilisation au monde de demain.. pour petits et grands.

Cette année, Bucolic Brussels propose un événement basé sur "La ville de Demain, que sera-t-elle"? Avec une éthique basée sur l’humain et l’environnement, cette journée est l’occasion d’échanger sur l’avenir de la ville, de la société. Que faire pour améliorer le futur et le rendre plus serein? Autour d’un pique-nique géant, la rencontre entre artistes, acteurs du changement et de la mobilité douce se fait naturellement. www.bucolic.brussels

2. Hortifolies

Les 17 et 18 septembre de 10h à 17h, Gembloux, au CRA-W et au CTH

Marché des producteurs, visites de jardins, parcours de saveurs, dégustations culinaires… des dizaines d’activités animent le nouvel événement des Hortifolies. Réparties sur deux sites à Gembloux, le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) et le Centre Technique Horticole (CTH), les animations mettent en valeur les richesses de l’horticulture wallonne, plus précisément, les cultures de fruits, de légumes, d’arbres, de fleurs et de plantes de chez nous. Au menu: des démonstrations maraîchères, des analyses de terre, de la production de semences… pour s’inspirer, s’informer et enrichir son jardin. Programme complet: www.hortifolies.be

3. Médiévales

Les 17 et 18 septembre de 10h à 18h, Abbaye de Villers

Saltimbanques, soldats en armure, arbalétriers et artisans s’installent à nouveau dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Villers, pour festoyer Les Médiévales. Le temps d’un week-end, les visiteurs viennent ici découvrir et expérimenter la vie quotidienne, les us et coutumes, la gastronomie, l’ambiance, les campements et les métiers du Moyen Âge à travers diverses animations. www.villers.be

4. Folklorissimo

Les 17 et 18 septembre dès 12h, Bruxelles, Grand-Place

Géants et fanfares se réunissent au festival Folklorissimo, portant haut les couleurs du folklore bruxellois. De nombreuses confréries folkloriques ou gastronomiques s’y réunissent pour le plus grand plaisir des passionnés, des curieux… et des bonnes fourchettes. Au menu: défilés, orgue de barbarie, grande tablée, course folklorique, tir à l’arbalète (samedi)… www.bruxelles.be

5. Feuilles d’automne

Les 17 et 18 septembre de 10h à 18h, Celles, la Feuillerie

Dans un parc romantique du XIXe siècle, la traditionnelle Fête des Plantes rares et de collection présente des centaines de spécimens surprenants pour les amateurs du monde végétal. L’événement horticole se tenant dans la bien nommée "la Feuillerie"met en valeur les feuilles d’automne, les floraisons d’arrière-saison et les plantes particulièrement élégantes en cette saison. www.lafeuillerie.be

6. Escargot et coquillage

Le 18 septembre de 10h à 18h, Haccourt (Oupeye), place communale

Avec la Journée de l’escargot et du coquillage, petits et grands découvrent ces animaux surprenants, au travers d’expositions, d’insolites courses de limaçons, d’un "Safari Escargots"(à 14h) pour rencontrer les escargots et limaces dans la zone naturelle du Thier de Caster (Lanaye), et des stands de Natagora et de la Société Royale de Malacologie de Belgique. Plus d’infos: www.bassemeuse.natagora.be

7. 1100 Lumières

Du 16 septembre au 2 octobre, chaque soir à 21h15, Abbaye de Gembloux

À l’occasion du centième anniversaire de son millénaire, l’abbaye de Gembloux se voit sublimée par un spectacle son et lumière mêlant artistes et vidéo-mapping. "1100 Lumières"raconte l’histoire de ce site classé au patrimoine, en tentant de comprendre les raisons de son rayonnement et sa capacité à se relever des coups durs du destin. Une ode à la lumière, sous toutes ses formes! Spectacle gratuit de 35 minutes. www.tourdessites.org

Le week-end prochain

Festival de la soupe

Les 24 et 25 septembre, La Roche-en-Ardenne, parc de Rompré

Pour émoustiller les papilles, le Festival de la Soupe présente des dizaines de breuvages chauds et réconfortants, préparés tant par des restaurateurs confirmés que par des amateurs de bonnes saveurs. De nombreuses préparations de soupes sont également en compétition. Réservation: www.la-roche-tourisme.com – 084/367736

Voyage en vapeur

Les 24 et 25 septembre, Mariembourg, chaussée de Givet

Voilà 50 ans que la fin de la traction vapeur sur le chemin de fer sonnait en Belgique. Pour se rappeler les bruits, les parfums et l’ambiance de cette époque, le Festival Vapeur convie à embarquer dans quatre locomotives à vapeur sous pression ou diesel, à s’installer dans d’anciennes voitures, à visiter le Musée ferroviaire et à découvrir l’univers du modélisme. Réservation pour le voyage: www.cfv3v.eu

À l’écoute du cerf

Du 18 au 30 septembre à 20h, Saint-Hubert, CRIE du Fourneau Saint-Michel

Depuis la nuit des temps, le cerf suscite bien des passions. Pour l’observer à un moment fort de son existence, le brame, des balades encadrées partent à la découverte de cet animal mythique du massif forestier de Saint-Hubert. Avant de se rendre sur le terrain, les groupes peuvent profiter d’un exposé sur la vie du cerf. Réservation: 084/34 59 73