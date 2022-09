Des avantages

"Elle peut être d’emblée utile chez des tout-petits qui ont un réflexe de succion faible ou chez les prématurés. Elle a aussi une fonction anxiolytique et rencontre le besoin de succion, de plaisir. On ne connaît pas le mécanisme exact, mais l’usage d’une tétine pendant le sommeil permet également de réduire le risque de mort subite. Il y a plusieurs hypothèses: diminution du risque de retournement sur le ventre, maintien de l’ouverture des voies aériennes, augmentation des réveils nocturnes (en sommeil profond, il lâche sa tétine et essaie instinctivement de la récupérer), réduction des épisodes de reflux gastro-œsophagiens. Entre un et six mois, la tétine peut donc avoir des effets bénéfiques."

Malgré ses nombreux avantages, la tétine peut aussi comporter des risques pour le développement des tout-petits et peut entraîner des difficultés, voire l’échec de l’allaitement maternel. C’est pourquoi l’Académie américaine de pédiatrie préconise de ne proposer la tétine que lorsque l’allaitement maternel est bien établi (à partir d’un mois environ).

Des inconvénients

"Si elle est proposée trop tôt, il y a aussi une augmentation du risque d’infection, surtout des otites moyennes, complète Thérèse Sonck. En cas d’utilisation fréquente et prolongée, il y a un risque de malocclusion dentaire: la tétine provoque un déséquilibre musculaire à partir d’un an. En cas d’arrêt de son usage, ces troubles peuvent être réversibles, mais ne le sont pratiquement plus après l’âge de trois-quatre ans. Le fait de placer la tétine (comme un bouchon) chaque fois que le petit s’exprime va également ralentir le développement du langage. Enfin, la mauvaise position de la langue et la béance entre les dents vont favoriser les troubles de prononciation. Parmi les effets néfastes, il faut aussi penser aussi aux plastiques et autres produits chimiques incriminés comme perturbateurs endocriniens, et le caoutchouc naturel pourrait favoriser l’allergie au latex."