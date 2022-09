On a testé «Il était une fois, toi et moi» à Arquennes

Mathieu Lisart et Valérie Hubert, lui est en cuisine et elle en salle, se sont rencontrés au Bar à Jules, à Nivelles. Ils font équipe depuis sans pour autant être liés à la ville même s’ils ont choisi pour leur restaurant une enseigne qui aurait pu le laisser croire: "Il était une fois, toi et moi". Un nom qui sonne comme une chanson de Polnareff, fait remarquer Simon.

Mathieu Lisart, né à Hal, a grandi à Clabecq puis à Sedan, a étudié la cuisine à Bouillon, est passé par le Wagon Léo de Bastogne et le Capucin gourmand de Baillonville. Il crée une cuisine très personnelle, dans laquelle il met de la fantaisie, parfois même un peu de folie. Il sait que la gourmandise n’est pas un vilain défaut, bien au contraire. Il aime les associations terre-mer bien prononcées: moules de bouchot et jambon cru, rouget et chorizo, homard et ris de veau, crevettes et pied de porc…

Le cochon dans lequel tout est bon

On compose son menu en picorant dans la carte, à moins qu’on ne fasse confiance au chef et à son menu free style qu’il improvise alors selon son inspiration du moment. Marie et Simon choisissent de picorer. Elle commence par une crevette tigrée sur une raviole de bar. Fan de street food, il opte pour le taco farci de saumon mariné, truite fumée, avocat et oignon rouge. Elle ne peut résister, sans doute à cause de la sauce Nantua, à la ballottine de poulet aux écrevisses.

Pour lui, pas question de passer à côté du plat phare de la maison, qui est là depuis le premier jour et qu’on ne pourra jamais enlever de la carte au risque d’une émeute. C’est une assiette tout entière dédiée au cochon dans lequel tout est bon: un petit tournedos gratiné au chèvre, un nem de boudin noir très viandeux, un lard de poitrine cuit doucement pendant des heures et laqué au miel et vinaigre de framboise pour créer l’aigre-doux.

Au dessert, revoilà le grain de folie du chef: de la tomate cœur-de-bœuf mariée à un chocolat blanc caramélisé qui vient en compenser l’acidité et rassurer le palais. Avec, en plus, de l’ananas en morceaux et en sorbet. On embarque toutes ces textures ensemble dans la cuiller et on approche un peu l’inaccessible bouchée parfaite.

Dans cette salle à manger habillée de beige, noir et or, sous des lustres en plumes d’autruches aussi kitsch que romantiques, Marie et Simon ont fait un dîner très agréable. Ils n’ont pas envie de quitter trop vite cette table gourmande et ces fauteuils confortables desquels on n’est pas pressé de sortir. Ils font donc ouvrir l’armoire aux digestifs.

Il était une fois toi et moi, chaussée de Nivelles, 13, à Arquennes. Lunch à 20 & 25 €. Menus à 42, 52 & 60 €. Fermé le dimanche, le lundi, le mardi midi et le samedi midi. 067/68 53 78. www.il-etait-une-fois-toi-et-moi.be