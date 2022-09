Soignez votre métabolisme avec l’alimentation anti-inflammatoire

"L’alimentation anti-inflammatoire ressemble au régime méditerranéen avec beaucoup de légumes, des Oméga 3 et peu de produits transformés", explique Alexandra Espeel. L’objectif est de cibler des aliments pour leur haute teneur en nutriments anti-oxydants qui permettent de réduire l’inflammation dans le corps.

Quelques nutriments intéressants

L’un des premiers objectifs de l’alimentation anti-inflammatoire est de rééquilibrer la balance entre Oméga 6 et Oméga 3. "Les Oméga 6 sont généralement très présents dans notre alimentation à travers les produits transformés", affirme Alexandre Espeel.

En rééquilibrant les apports en Oméga 3 avec des poissons gras, de l’huile de lin ou encore des graines de chia, on peut soutenir le métabolisme et réduire l’inflammation dans le corps. La diététicienne recommande cependant de consommer des petits poissons pour limiter l’ingestion de métaux lourds et de moudre les graines consommées pour faciliter l’assimilation de tous leurs nutriments.

De la couleur dans l’assiette

Les fruits et légumes ont également une place de choix dans le régime anti-inflammatoire. "Plus la palette de couleurs est variée dans l’assiette, plus les nutriments assimilés seront nombreux et intéressants", précise Alexandra Espeel. Le lycopène qui donne sa couleur rouge à la tomate ou les caroténoïdes de la carotte orange sont autant d’antioxydants reconnus pour soutenir le métabolisme. Naturellement, les fruits et légumes sont à consommer de préférence de saison pour garantir des doses satisfaisantes de vitamines et minéraux.

Enfin, les épices et herbes aromatiques font aussi partie de la gamme des aliments qui réduisent l’inflammation. Cannelle, gingembre, piment ou cardamome sont autant d’épices à utiliser pour assaisonner ses repas.

"Le curcuma est aussi un excellent antioxydant mais une dose alimentaire classique est insuffisante pour profiter de son action anti-inflammatoire, précise Alexandra. Une cure de compléments alimentaires à base de curcumine sera la forme la mieux assimilée par l’organisme."Les herbes aromatiques, riches en vitamine C, permettront également de soutenir l’action anti-inflammatoire du régime.

La recette des carottes à la marocaine d’Alexandra

La vitamine C de l’orange permet d’améliorer la biodisponibilité du fer de source végétale contenu dans les légumineuses et les céréales complètes.

Ingrédients: carottes râpées, lentilles vertes, pois chiches, 1 volume de quinoa (+ 2 volumes d’eau pour la cuisson), 1 orange coupée à vif, de la feta, 1-2 poignées de cranberries séchées, des graines de courge, de la menthe fraîche, de l’huile de lin, un vinaigre au choix, sel, poivre, curry jaune et pili-pili.

Mélanger le tout et déguster bien frais!

Informations: www.alexandraespeel-dieteticienne.comou sur Instagram: @alexdiet_