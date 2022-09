On a testé deux soins esthétiques pour homme

"De nombreux hommes prennent soin d’eux, optant essentiellement pour l’épilation du visage, des pommettes à la barbe, ou encore au niveau de leurs parties génitales. Ces opérations s’étalent, en moyenne, sur 5 à 8 séances", souligne le docteur Bernadette Ibrahim.

"Avec l’émergence des réseaux sociaux et des influenceurs qui mettent en avant de tels soins, les hommes n’ont désormais plus peur de pousser la porte d’un centre de médecine esthétique. Ce n’est plus un sujet tabou, et la pratique n’est plus réservée à la seule gent féminine. Nous y croisons beaucoup d’hommes d’affaires, des patrons d’entreprise, mais aussi des jeunes d’une vingtaine d’années. L’homme a tendance à avoir une peau plus grasse, davantage encore s’il exerce un métier en extérieur. Et il consacre sans doute moins de temps pour prendre soin de lui au quotidien. La médecine esthétique, avec, par exemple, l’injection de toxine botulique, n’a pas pour objectif de figer la peau, mais exerce un effet anti-âge, anti-vieillissement rapide. C’est de l’embellissement, avec de l’hydratation en profondeur. Et cela doit être pratiqué par un médecin."

Si l’enseigne Lazeo propose principalement des soins du visage et de l’épilation au laser (oui, oui, même sur les parties intimes), nous avons testé deux techniques: l’HydraFacial et l’Oxyface. Chacune d’une durée de 30 minutes.

Vous ressortirez assurément du centre avec une peau éclatante, et cette impression d’avoir pris un bon bol d’air frais en montagne. Concernant le tarif, mieux vaut le savoir: une séance Oxyface coûte 160 euros. Une session est recommandée toutes les trois semaines. Avec un supplément d’Hydrafacial, on atteint les 280 euros.

Quoi qu’il en soit, l’expérience vaut ce prix-là, surtout pour le bien de notre peau qui, chez nous les hommes, a tendance à être trop grasse…

Prisé par les stars: l’HydraFacial

Soin numéro 1 aux États-Unis, l’HydraFacial fait partie de la routine beauté de nombreuses célébrités pour obtenir une peau dépourvue du moindre défaut. La séance de bien-être débute par quelques questions pour connaître votre type de peau, et s’assurer que vous ne souffrez d’aucune allergie ne pouvant être associée au traitement. Un diagnostic ô combien nécessaire.

Cette étape franchie, un sérum nettoyant est appliqué sur votre visage tandis qu’une pointe en spirale élimine les cellules mortes de votre peau. "Notre solution cutanée multi-actions nettoie la peau en profondeur tout en adoucissant le sébum, les huiles et les impuretés pour faciliter les extractions", explique le médecin.

S’ensuit un peeling léger, une action consistant à appliquer sur la peau une substance chimique afin de provoquer une destruction limitée et contrôlée de l’épiderme. Cela pour éliminer les impuretés et adoucir les pores sans irritation.

"Une solution d’acide glycolique et salicylique à faible pourcentage libère les impuretés et les débris logés dans les pores." Mais pas de panique: le peeling d’acide glycolique/salicylique est suffisamment doux pour éviter au maximum les picotements désagréables.

Une petite "balayeuse"aspire ensuite, sous vide et en profondeur, les impuretés telles que les points noirs. Le réservoir de la machine montre exactement ce qui a été extrait, et c’est bluffant! En fin de séance, la praticienne ne manquera pas de vous montrer ce qui a été ôté…

La bulle Oxyface est ensuite positionnée au-dessus de votre visage, diffusant de la lumière de différentes longueurs d’ondes et insufflant de l’oxygène. C’est juste très agréable.

L’Oxyface

Entre autres soins proposés, généralement prisés par les hommes, optez aussi, en le combinant avec le premier soin, pour l’Oxyface. Son objectif consiste à oxygéner, purifier, éclaircir et, finalement, révéler une peau radieuse.

La séance débute par un nettoyage de la peau en profondeur. La praticienne commence par l’étape du microneedling. Il s’agit de petites aiguilles – si, si, vous avez bien lu – qui vont venir percer votre peau. Avouons-le, cela picote légèrement, particulièrement au niveau du front où la peau est plus fine, mais pas de quoi se plaindre. Le soin reste agréable. Surtout lorsqu’on reçoit ensuite de l’oxygène pulvérisé à haute pression, qui doit nourrir et hydrater la peau.

Un masque en bio-cellulose est ensuite appliqué sur le visage pour aider la peau à capter massivement l’oxygène et les anions. Une fois le masque enlevé, le patient est placé sous une bulle d’oxygène où des anions sont diffusés en abondance en vue de régénérer les cellules.

Après absorption complète d’oxygène pur, le soin se conclut par une séance de luminothérapie, pour traiter les imperfections capillaires, dont l’acné, les rides ou les rougeurs. Sans aucun doute le meilleur moment de relaxation, avant de repartir travailler.