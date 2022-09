Les jeunes Belges n’ont jamais quitté le nid familial aussi tard – Proximus remplace 63 000 décodeurs TV – Le cigare pas ringard

Pas rose l’actu pour le moment. On ne parle que crises, guerres et catastrophes. Survient alors le décès d’une personne qui occulte presque tout le reste. Pas n’importe quelle personne puisqu’il s’agit de la reine d’Angleterre, un symbole, un monument pour beaucoup. Je ne vous parlerai pas d’elle, on l’a assez fait dans nos différentes éditions et mieux que je ne pourrais le faire. Par contre, deux choses continuent de m’étonner. Le décorum autour de la famille royale. Impressionnant… et coûteux. Et puis l’attachement des Anglais pour cette même famille qui n’est pas restée à l’abri des frasques de certains de ses membres. Un Anglais de mes connaissances résumait en fait parfaitement l’état d’esprit dans son pays: "Ici, nos traditions parfois d’un autre âge et la famille royale sont des balises pour une grande majorité". Il ajoutait toutefois: "Mais tout s’érode. Tout…"