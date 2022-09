Des matériaux faciles

1. Le carrelage

C’est sans doute le revêtement le plus facile à nettoyer! Il peut être posé tant sur les sols que sur les murs ou même le plafond. Il est idéal dans une salle de bains ou une cuisine, comme crédence par exemple. Au sol, un coup de balai ou d’aspirateur, il ne reste plus qu’à le laver avec de l’eau savonneuse et le tour est joué! Sur les murs, il suffit de dépoussiérer avant de nettoyer.

Attention cependant à la couleur que vous choisirez… Le carrelage blanc, ou clair, ou au contraire noir, ne pardonne pas! La moindre salissure saute aux yeux immédiatement. Si vous ne comptez pas laver tous les jours, mieux vaut privilégier des carreaux à motifs ou des teintes et textures naturelles.

2. Le parquet huilé

Le parquet huilé a l’avantage de ne réclamer qu’un entretien minimal. Son aspect naturel camoufle la poussière quotidienne qui s’accumule et l’huile qui le recouvre le protège des taches éventuelles que vous pourriez faire.

Pour entretenir un parquet huilé, il suffit de passer le balai ou l’aspirateur. Le nettoyage à grandes eaux n’étant pas recommandé, il vous suffira de donner un coup de serpillière (en usant de peu d’eau) une fois par semaine. Par contre, assurez-vous que l’espace entre les différentes lames soit le plus petit possible pour éviter que la crasse ne s’y accumule. Avec le temps, le bois peut bouger. Lorsque l’écart devient important, vous pouvez le reboucher à l’aide de pâte à bois ou glisser de fines lamelles de bois entre les planches.

3. Le linoléum

Considéré comme complètement dépassé il y a encore quelques années, le linoléum s’est offert une seconde jeunesse et est revenu sur le devant de la scène. Et c’est un allié de taille pour ceux qui veulent passer un minimum de temps à nettoyer leur intérieur, alors autant en profiter! En effet, le lino ne réclame que très peu d’entretien. D’abord, parce qu’il existe en différentes teintes et motifs qui permettront de ne pas laisser apparaître les imperfections. Ensuite, parce qu’un simple coup de balai ou d’aspirateur permet de le dépoussiérer rapidement. Enfin, comme pour le parquet huilé, il ne nécessite que le passage d’une serpillière humide pour être lavé.

4. Tapis, moquettes…

Les tapis et moquettes permettent de créer une ambiance chaleureuse mais ils sont de véritables nids à poussière. Si vous n’aimez pas faire le ménage, mieux vaut carrément les bannir de votre maison ou en tout cas, en mettre le moins possible. Idem si vous avez des animaux de compagnie…

Si vous ne pouvez pas vous en passer, privilégiez des tapis en fibres naturelles ou synthétiques, en bambou ou en nylon, par exemple, et pensez à appliquer un spray pour les protéger des taches. Surtout, fuyez les tapis aux poils longs et/ou bouclés. Puis, si votre matou a les poils clairs, évitez de choisir un tapis de couleur foncée…

5. L’argile

Les objets de décoration qui trônent dans votre intérieur réclament généralement beaucoup d’entretien. Ils captent facilement la poussière et il est nécessaire de passer un chiffon quasiment quotidiennement pour les garder propres. Pour ne pas avoir à le faire, pensez à réduire au maximum leur nombre. L’accumulation est la pire idée qui soit pour ceux qui détestent faire le ménage. Préférez des armoires fermées aux étagères. Gardez aussi en tête que les salissures sont bien plus visibles sur les pièces en verre. Mieux vaut donc se tourner vers des objets en argile qui réclameront moins d’entretien.