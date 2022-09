Le nouveau projet gourmand de Thomas Meunier - Réussir la cuisson des pâtes à la perfection - Que faire avec ses pépins de melon ?: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Voilà, c’est fini. Depuis quelques jours, les yeux embués, j’écoute cette chanson de Jean-Louis Aubert en boucle. "Car c’est fini, c’est fini (Ne sois jamais amère,T as eu c’que tu voulais...Peut-être après-demain je te retrouverai"

Et oui, c est la rentrée. Il est temps de dire au revoir aux vacances mais pas que…

Il faut dire au revoir aux petits rosés en terrasses. Au revoir aux apéros qui s’allongent dans le jardin. Au revoir à la vendeuse d’olives du marché provençal. Au revoir aux sardines en boîtes dégustées sur un bord de plage. Mais il faut aussi dire au revoir, aux pêches, aux nectarines et aux pastèques dégoulinantes sur nos doigts. Au revoir, au melon sucré qui nous aura tant gâtés durant l’été. …et j’en passe.

Les journées d’automne arrivent à grands pas. Il faudra sortir pulls et autres parapluies. Mais pas de panique, si la rentrée vous déprime car qui dit automne, dit recettes d’automne. Et moi-même si l’été me manque, je me réjouis déjà de vous raconter ce risotto au butternut et champignons des bois que j’ai dégusté une fois sur une petite terrasse ensoleillée… mais chauffée.

DANS L’ACTU

Au Roannay, à Francorchamps, David Martin et Mathieu Vande Velde offre une expérience gastronomique (photos + vidéo)

À la tête du restaurant du Roannay, les chefs David Martin et Mathieu Vande Velde misent sur une cuisine gastronomique et technique, alliant gourmandise et accents locaux. Tout en conservant l’âme des lieux.

+ A LIRE

Prix en hausse et pénurie: pourquoi le vin français prend cher

La météo capricieuse de ces derniers mois provoque notamment une hausse globale des prix du vin français.

+ A LIRE

Deux astuces simples et anti-gaspi pour valoriser les pépins des melons

Voici deux moyens de les faire disparaître… grâce à vous et un jus ou des graines toastées pour l’apéro.

+ A LIRE

Réussir la cuisson des pâtes à la perfection

De l’eau, du sel, des pâtes, un temps de cuisson sur le paquet et c’est joué? Eh bien non!

+ A LIRE

Julien Lapraille et Thomas Meunier ouvriront «Le T’châr» à Bastogne

Le cuisinier Julien Lapraille et le footballeur Thomas Meunier vont réveiller le bâtiment qui fait le coin du Carré. Un projet populaire.

+ A LIRE

VIDÉO | Une récolte de houblon peu fructueuse pour la brasserie Dubuisson (Pipaix)

La sécheresse cause également du tort au secteur brassicole. La récolte de houblon ce jeudi à la brasserie Dubuisson s’avère plutôt décevante.

+ A LIRE

RECETTES

Des artichauts à la romaine

Ces artichauts à la romaine constituent le plus exquis des antipasti! Servis avec un verre de vin blanc vif, frais et fruité c’est juste parfait.

+ A LIRE

Quiche aux blettes et fromage de chèvre

Pour sortir de l’ordinaire, voici une délicieuse recette de quiche et une autre façon de cuisiner les blettes dont on émincera les feuilles.

+ A LIRE

Cabillaud rôti au four, tomates cerises, thym

Le cabillaud aux tomates cerises et thym est gourmand, délicieux, léger et parfumé. Bref, un plat tout-en-un.

+ A LIRE

LE RESTO

On a testé le resto «Jeux de Goûts» à Vresse-sur-Semois

À deux pas de la frontière française et à cinq minutes de la Semois, dans un hameau dont le nom pique la curiosité, voilà l’auberge campagnarde d’un jeune couple sympa.

+ A LIRE