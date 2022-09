Notre spécialiste vous explique comment semer une prairie fleurie

Comment et quand faut-il semer une prairie fleurie?

Le semis est déterminant pour la réussite d’une prairie fleurie. Il faudra choisir un emplacement si possible bien ensoleillé et une terre pas trop riche. Les endroits couverts d’orties, de ronces ou encore de Rumex ne sont a priori pas favorables à la mise en place d’une prairie fleurie. Première étape dans le semis: la mise à nu du sol. Il faudra ensuite préparer finement la terre comme on le fait pour une pelouse classique. Pour faciliter le semis il est conseillé de mélanger les graines avec du sable de rivière parfaitement sec.

Les semences ne doivent pas être enfouies dans le sol, il faudra juste rouler la parcelle pour que les graines soient en contact avec la terre. Surtout pas d’apport de terreau ou d’engrais! La période de semis est bien évidemment importante: d’avril à fin mai ou de mi-août à fin septembre. Avec le réchauffement climatique et les étés chauds et secs que nous connaissons de plus en plus fréquemment, il est préférable d’opter pour le semis de fin d’été. Les températures diurnes doivent voisiner avec les 18 °C pour que la germination soit maximale.

Quel mélange choisir?

Plusieurs critères entrent en ligne de compte et notamment le type de sol. Nous n’allons pas semer les mêmes espèces dans un sol sablonneux que dans un sol argileux, dans un sol sec que dans un sol humide. Pour une durée de vie intéressante, 4 à 5 ans, le mélange de fleurs annuelles, de bisannuelles, de vivaces et de quelques graminées est tout indiqué de même que pour les petites zones ou une bordure fleurie. Pour une pérennité plus grande et pour les superficies plus importantes, on préférera un mélange composé d’au minimum 70% de graminées auxquelles seront ajoutées des annuelles et des vivaces.

Tous les mélanges sont-ils valables?

Si on souhaite favoriser les insectes et autres petites bêtes de nos régions, ce qui me semble important, on évitera les mélanges composés d’espèces exotiques comme les cosmos, les tagètes et bien d’autres. Par contre la présence de coquelicots, de bleuets, de chrysanthèmes des moissons, de knautie fera le bonheur de toute cette petite faune du jardin.