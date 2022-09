Jardin: un Cephalanthus pour le plaisir des yeux

À l’automne, ce feuillage prend des teintes dorées très lumineuses. Le Cephalanthus occidentalis fleurit longuement, au cœur de l’été. La floraison est très particulière et particulièrement attrayante. Les inflorescences sont portées par de longs pédoncules. Elles sont globuleuses et composées de très petites fleurs blanc crème – parfois blanc teinté de rose pâle – d’où les styles émergent comme un feu d’artifice. Non seulement belle et originale, la floraison est aussi délicieusement parfumée et attire une multitude de papillons!

Un peu plus tard dans la saison, ce sont des fruits rougeâtres qui font leur apparition. D’un diamètre de 2 cm, ils persistent sur l’arbuste jusqu’en hiver. Pour un développement harmonieux de l’arbuste, il faut prévoir un espace de 2 m de diamètre minimum. Le Cephalanthus n’aimant pas du tout les terres lourdes, compactes, il est indispensable d’ameublir soigneusement le sol et d’apporter une bonne dose de terreau de qualité.