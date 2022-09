Voix de maman, une plate-forme de mamans pour les bons et mauvais moments

Fondée par Evelien Kayaert, éditrice aux Eveline Lannoo et l’auteure Sofie Vanherpe, Voix de Maman est une nouvelle plateforme en ligne qui vise à pallier ce manquement. Le site recense toute une série de témoignages d’autres mamans ayant traversé les mêmes épreuves. " Notre objectif,nous confie Amandine, community manager de Voix de Maman,est de montrer aux femmes qu’on traverse toutes des bons, comme des mauvais jours."Les articles du site sont répartis à travers différentes catégories d’âges (Devenir Maman, Bébé, 1-3 ans, 4-6 ans, 7-10 ans et 10 ans et plus) en fonction des sujets traités. " Certains articles sont plus sérieux, poursuit Amandine,d’autres ont davantage une visée humoristique."De jeunes mamans ont, par exemple, accepté de poster des photos de leurs ventres après leur accouchement afin de déculpabiliser ces femmes qui peinent à retrouver leur corps, afin de les aider faire la paix avec leur nouvelle enveloppe charnelle, à accepter ces vergetures qui sont apparues dans le bas de leur ventre et cette cellulite sur le haut de leurs cuisses. On peut aussi y lire les témoignages de femmes ayant fait une fausse couche qui s’expriment, sans pudeur, sur leur ressenti. Sur ce chagrin qui les ronge, sur cette jalousie qu’elles éprouvent à l’égard de celles qui arborent un joli ventre rond ou tiennent un bébé dans leurs bras

Des mamans et des experts

Voix de Maman s’est aussi constitué une équipe d’experts: en néonatologie, en diététique, en psychologie, qui s’agrandit de jour en jour pour livrer de nombreux conseils pour, par exemple, apaiser les maux de ventre d’un nouveau-né, commencer la diversification alimentaire, aider bébé à trouver son sommeil, etc."Nous faisons régulièrement des appels à témoins pour proposer aux jeunes mamans de nous raconter leur histoire."Ainsi, certaines se confient sur les premiers mois de vie difficiles de leur nourrisson, d’autres reviennent sur les premiers jours de vie qu’on oublie trop vite; D’autres prodiguent des conseils pour survivre aux premières nuits difficiles, aux premiers jours à la crèche, souvent plus compliqués à vivre pour le parent que pour l’enfant…

Plus d’infos via voixdemaman.comet sur Instagram via @voixdemaman