Ces 10 et 11 septembre, en Wallonie

Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus ce week-end aux Journées du Patrimoine, 34e édition. Plus de 350 sites ouvrent leurs portes gratuitement autour du thème "Patrimoine & Innovation". Et si l’innovation et le patrimoine peuvent sembler antagonistes, l’alliance de ces notions tend à prouver le contraire. Car l’innovation aide à faire vivre et à découvrir le patrimoine, comme la numérisation 3D. Trois grandes catégories ont été définies au programme: l’innovation au fil du temps, l’innovation en faveur de la connaissance, de la conservation et de la restauration du patrimoine, et l’innovation au service de la découverte du patrimoine et de sa mise en valeur.

Un grand nombre d’activités utilisent ainsi les nouvelles technologies, comme la réalité augmentée ou les visites immersives. C’est le cas, par exemple, à Flémalle, où les visiteurs peuvent découvrir le fort à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Et parmi les "pépites", le café "Le Carillon"situé à Tournai, un bâtiment qui a résisté aux bombardements pendant la guerre grâce à sa structure en béton armé.

Enfin, un spectacle grand public est aussi proposé au Grand-Hornu, ancien complexe minier situé dans le Borinage, le dimanche après-midi.

www.journeesdupatrimoine.be

2. La BD en fête

Du 9 au 11 septembre, Bruxelles, Tour & Taxis

Après deux années à s’adapter, la Fête de la BD revient pleinement en 2022. Avec un nouveau look et un nouveau scénario, ce festival bruxellois change de nom et devient le BD Comic Strip Festival, choisissant ainsi un label bilingue mais aussi international. Il change aussi de lieu et s’installe à présent à Tour & Taxis, dans les Sheds et sous la voûte magnifique de la Gare Maritime fraîchement rénovée. Au menu: des expositions, 200 séances de dédicaces, des ballons géants, des animations, des débats, un pavillon international et 95000 euros pour les Prix Atomium. Cette édition marque les 70 ans du Marsupilami de Franquin. Le BD Comic Strip Festival lui dédie son affiche, et un ballon géant. Autre exclusivité au programme : une exposition autour de Goldorak et de son univers !

www.visit.brussels

3. Courges par milliers

Les 10 et 11/09 dés 10h, Antoing, chemin de Saint-Druon

Des petites, des énormes, des bizarres, des cabossées, des élégantes et des inattendues… 200 variétés de courges sont à découvrir et à cueillir dans un grand champ à Antoing, capitale wallonne du potiron. Autour de cette fête, une quinzaine d’artisans et producteurs proposent leurs ateliers, leurs créations et leurs produits de bouche, ainsi que des animations réservées aux enfants.

www.antoing.net

4. Optique nature

Les 10 et 11 septembre, de 10 et 17h, Aquascope de Virelles

À la fois salon de matériel optique, rencontre avec de sauvages volatiles et grand rassemblement des amis des animaux, le Festival de l’optique est une grande fête de la nature! Au bord de l’étang, l’observation des oiseaux de très près devient possible avec des essais de matériel d’observation de grande précision, tout en découvrant des expositions et en s’initiant à la photo nature.

www.aquascope.be

5. Foire aux plantes

Les 10 et 11 septembre, Château d’Hex, Heers (Tongres)

À deux pas de la frontière linguistique, le coquet domaine de Hex accueille son Festival de Plantes, incluant de nombreux ateliers et rencontres autour du jardinage, de la rose, du potager et de la gestion de l’eau au jardin. Dans les jardins à la française et le parc à l’anglaise du château, les amateurs de jardinage découvrent des plantes spéciales tout en recevant de précieux conseils.

www.hex.be

6. Galeries bruxelloises

Du 8 au 11 septembre, Bruxelles centre

Avec le Brussels Gallery Weekend (15e édition), 47 galeries d’art contemporain (un nombre record!) s’ouvrent au public, avec un programme riche en sculpture, photographie et peinture. L’événement annonce des expositions, des visites guidées, des projets initiés avec le monde associatif et l’expo Generation Brussels, tremplin pour les jeunes talents.

Réservation: www.brusselsgalleryweekend.com

7. La Grande Procession

Les 10 et 11 septembre, Tournai

Tenue sans interruption depuis l’an 1092, la Grande Procession de Tournai est de sortie. Cette procession instituée en souvenir de la délivrance de la peste est à la fois historique, religieuse et artistique. Elle promène dans la ville les principales pièces du trésor de la Cathédrale, escortées par 900 participants en costumes d’époque. www.visittournai.be

Le week-end prochain

Lobb’icyclette

Le 18 septembre dès 9h30, Lobbes

Unique en son genre, la Lobb’icyclette est un festival d’arts de rue à vélo, mais aussi à pied ou à trottinette. Le concept? La fête itinérante intègre des spectacles de rue à travers une balade dans l’entité. Le parcours de 13 km (ou 9,5 km pour les piétons) traverse les paysages bucoliques de la vallée de la Haute-Sambre, et se ponctue d’animations. Départs: 9h30 et 12h45.

Réservation: www.tourisme-lobbes.be – 071595145

Fêtes de Wallonie

Du 10 au 19 septembre, Namur

Clap d’ouverture pour les Fêtes de Wallonie! Dès jeudi, la capitale wallonne bat son plein avec son lot de folklore, entre mémoire, tradition, identité namuroise et divertissements pour tous. Quelques nouveautés sont au programme: un "Cabaret wallon"pour mettre à l’honneur la langue wallonne (le 14/9, à 20h), la toute première joute féminine (le 17/9) et un cortège de 100 enfants sur échasses.

www.fetesdewallonie.be

Promenade à Limbourg

Le 18 septembre à 14h30, Limbourg

Le village de Limbourg, l’un des plus beaux de Wallonie, révèle ses secrets tout au long d’une promenade de 3h, en compagnie d’un guide, sur le thème des "esprits de la nature". La balade "magique"s’agrémente d’activités pour toute la famille, et invite à la découverte des fées, lutins et autres créatures fantastiques!

Réservation souhaitée: 0471 382716 – www.limbourg-tourisme.com