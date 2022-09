Réussir la cuisson des pâtes à la perfection

L’eau de cuisson

La règle c’est 1-10-100: 1 litre d’eau, 10g de sel pour 100 g de pâtes. On peut descendre à 7 ou 8 g de sel. Mais on doit en mettre pour créer une osmose entre l’amidon, le gluten, l’eau et le sel. Pour un vrai primo, on compte 80 à 100g de pâtes crues/pers.

La cuisson

On porte l’eau à ébullition et on y met ensuite le gros sel (l’eau va bouillir plus vite). Ensuite les pâtes toutes en même temps et on baisse un peu le feu. On ne couvre pas et on mélange de temps à autre pour que ça n’attache pas. Le temps idéal: celui écrit sur le paquet des pâtes italiennes!

Et cela vaut même si l’on fait sauter les pâtes ensuite dans une sauce préparée dans une casserole. Astuce: on réserve une louche d’eau de cuisson, elle servira à lier la sauce.