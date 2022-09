On a testé le resto «Jeux de Goûts» à Vresse-sur-Semois

Ils ont joué avec leurs initiales

Marie et Simon dînent et dorment ce soir à Hérisson qui est un hameau d’Orchimont, village de la commune de Vresse. Bohan et la Semois sont à 3 km. L’imposante maison en pierre du pays a un air un peu sévère. Sur la façade se dessinent un verre de vin et trois dés qui apparaissent sous une cloche couvre-assiette. Tout le nom de l’établissement est là: Jeux de Goûts. Pour le choisir, c’est avec leurs initiales que les propriétaires ont joué. Le chef s’appelle Jérôme Grégoire, et madame n’est pas complètement oubliée puisqu’elle est une Gillard. Elle est de Saint-Hubert et, à la psychologie qui l’avait d’abord tentée, elle a préféré la carte des vins et le service en salle. Originaire de Wellin et diplômé de l’école hôtelière de Namur, lui est passé par la Barrière de Transinne, le Sabotier à Awenne, La Malle-Poste à Rochefort, le Royal-Bonhomme à Remouchamps...

C’est écrit sur le mur: le chef promet de cuisiner avec amour et de ne rien gaspiller. En échange, il demande qu’on oublie un peu son GSM et qu’on accepte de goûter des plats différents. Profitant d’un des derniers beaux soirs de l’été, Marie et Simon sont attablés sur la terrasse, en bordure d’un jardin un peu sauvage, avec un pommier, un cerisier, un carré d’herbes et quatre groseilliers. Elle coupe donc son portable et tous les deux sont prêts à découvrir la cuisine locale et bio servie ici. Pour lui: la terrine d’anguilles au vert. Pour elle: une tranche d’aubergine roulée en cannelloni et farcie de fromage de chèvre à la menthe, avec une salade de concombre au piment d’Espelette et une chiffonnade de jambon de la Sûre. Pour lui comme pour elle: un pain perdu garni de tomates confites, sardines snackées et mousse de mozzarella de Bufl’Ardenne à Neufchâteau. Pour elle: le saumon sur une mousse de courgettes. Pour lui: la grillade de bœuf, oignons, vin rouge et galette de pommes de terre. Ils se retrouvent au dessert devant la figue rôtie avec un millefeuille de brick, une chantilly de cacao et une glace au lait cru.

La bière d’ici et le vin arménien

En arrivant à Hérisson, ils avaient goûté Lî Vresse, la bière locale qui ne se vend que dans la commune, et l’Invictus, brassée à Louette-Saint-Pierre. À l’apéritif, ils avaient encore joué local en choisissant le crémant du vignoble voisin de Bellefontaine. Pour la suite, disposés à partir un peu plus loin, ils avaient fait confiance à Fanny Gillard qui leur avait servi des vins arméniens.

Marie et Simon ont maintenant rejoint un des deux hébergements actuellement proposés, en attendant l’ouverture d’autres chambres. C’est carrément une suite, pimpante et colorée. Elle donne sur l’arrière de la maison. "Si ça passe, ce devrait donc être le réseau belge", se dit Marie en rallumant son téléphone.