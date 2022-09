Les 8 étapes

1.Lavez et essorez les blettes. Coupez les côtes en tronçons assez fins et émincez les feuilles.

2.Coupez les carottes en petits morceaux et émincez l’oignon.

3.Faites revenir l’oignon et les carottes dans un peu d’huile d’olive pendant environ 5 minutes. Ajoutez ensuite les blettes et les pignons et laissez cuire encore une dizaine de minutes. Salez, poivrez.

4.Étalez la pâte dans le moule à tarte huilée. Piquez-la avec une fourchette. Répartissez les légumes dessus.

5.Préparez l’appareil à quiche en mélangeant tous les ingrédients indiqués et versez sur les légumes.

6.Coupez de fines tranches de fromage de chèvre et répartissez-les sur la quiche.

7.Enfournez dans un four préchauffé à 200 °C pendant environ 35 minutes.

8.Sortir du four et laisser reposer 5 mn avant de démouler et servir.

