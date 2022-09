D’après Berlin Aging Study, qui a mené l’étude, les fonctions cognitives des seniors s’améliorent au contact des plus jeunes.

Parce qu’ils sont stimulés intellectuellement (logique, mémoire,…) pour rassasier la curiosité des plus jeunes, et parce qu’ils doivent rester actifs pour suivre leur rythme, les grands-parents voient ainsi plus souvent leur espérance de vie augmenter.

De même, l’étude de berlin Aging Study assure que les grands-parents sont moins stressés et moins touchés par la maladie d’Alzheimer. Ils souffriraient aussi moins souvent de problèmes d’arthrose.

L’enquête indique également que le taux de mortalité des grands-parents est inférieur de 37% aux seniors qui ne s’occupent pas de leurs progénitures.

Enfin, outre ses bienfaits mentaux et physiques, s’occuper de ses petits-enfants a un effet positif sur le noyau familial. Les contacts répétés entre les différentes générations permettant de créer une unité familiale solide.