Un séjour bien-être en Auvergne-Rhône-Alpes à la découverte du bienfait des eaux thermales

Après deux années de pandémie, jamais l’envie de prendre en main sa santé n’avait été aussi importante. Si le marché du bien-être mental est (malheureusement) en plein boom ces dernières années, celui du bien-être corporel n’est pas en reste. Selon une étude récemment menée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le tourisme de bien-être affiche une croissance deux fois plus importante que celle du marché global du tourisme.

Avec ses 24 stations thermales réparties sur dix départements, soit la superficie de la Belgique, cette région de France – qui s’étend sur Lyon, les Alpes, la Drôme, l’Ardèche et l’Auvergne – est un lieu idéal pour tous ceux qui cherchent à se faire du bien."Les clientèles touristiques aspirent dorénavant à des vacances qui répondent à leurs préoccupations prévention santé,souligne Lawrence Duval, responsable bien-être thermal auprès d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.Notre ambition est de leur offrir des séjours conciliant expérience touristique et amélioration du capital santé."

Le bienfait des eaux thermales

Perte de poids, amélioration du système cardio-vasculaire, gestion du stress et du sommeil, stimulation du système immunitaire: les bienfaits des cures thermales sont aussi variés que multiples. En France, les cures conventionnées prescrites par un médecin sont d’ailleurs prises en charge par l’assurance maladie."Aujourd’hui, le thermalisme est une alternative complémentaire aux solutions thérapeutiques classiques reconnues officiellement",poursuit notre interlocutrice.

Dans cette région où les sources volcaniques sont légion, les bienfaits curatifs des eaux thermales sont reconnus depuis l’Antiquité. Les eaux thermales qui trouvent leur source dans cette majestueuse nature sont de vrais médicaments et ne peuvent être bues qu’en petite quantité et sur prescription. Selon leur nature, ces eaux miraculeuses peuvent offrir un effet anti-stress, améliorer votre digestion ou diminuer vos douleurs musculaires.

La montagne: une cure en soi

Plus lumineux, plus silencieux, moins pollué, l’environnement montagneux de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, lui aussi, un impact positif sur la santé. Des preuves scientifiques en attestent."Diminution du stress, perte de poids, amélioration de la fonction cardio-vasculaire, le lieu est idéal pour recharger ses batteries toute l’année, confirme Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste.Le besoin croissant de reconnexion à la nature est réel. Les gens marchent en forêt, la vitamine verte est la nouvelle vitamine C."

Ils ont aussi besoin de se tourner vers une nourriture saine et équilibrée, ce que propose aussi cette région où pullulent les producteurs locaux. Dans ce dossier consacré au bien-être, nous vous présentons trois villes thermales que nous avons visitées en Ardèche et dans le Puy-de-Dôme. L’occasion de parcourir les lieux à ne pas manquer aux alentours de ces établissements, véritables puits de bien-être.

Vals-les-Bains ou la douceur de vivre

Située dans un cadre naturel enchanteur, la station thermale de Vals-les-Bains fait partie des "100 plus beaux détours de France". Son parc arboré, ses sources d’eaux minérales, ses artisans, ses thermes sont autant d’ingrédients idéaux pour flâner en toute quiétude.

Le soleil y brille 300 à 320 jours par an. Le bruit de l’eau cristalline qui y coule et sa végétation luxuriante émerveillent. Vals-les-Bains, c’est bien plus qu’une charmante petite ville du sud-est de l’Ardèche, c’est une cité thermale qui bénéficie d’un cadre naturel préservé au milieu de montagnes verdoyantes.

Vals s’est construite au pied des jeunes volcans sur les rives de la rivière Ardèche.

Ville d’eaux depuis le XVIIe siècle, traversée par la Volane, cette cité touristique dénombre 145 sources naturelles, dont la célèbre eau de Vals dont l’unité de production d’eaux minérales rayonne à travers la France. Elle s’est construite au pied des jeunes volcans sur les rives de la rivière Ardèche."Vals-les-Bains était le Saint-Tropez des années 20. Il fut un temps où la commune accueillait plus de 25 hôtels. Aujourd’hui, sept établissements hébergent principalement des curistes", nous précise notre guide avant de nous emmener vers le parc de Vals, cadre naturel enchanteur de trois hectares qui se déploie tout autour du centre-ville. À l’ombre de ses arbres remarquables, vous aurez peut-être la chance de voir jaillir naturellement du sol un geyser, la source intermittente, phénomène rare et naturel, se produisant toutes les six heures.

Après avoir déambulé aux abords du casino et être passé au-dessus des eaux ruisselant entre les rochers, ne manquez pas de vous diriger vers le glacier Beatrix, véritable institution ardéchoise, qui vous propose des coupes de glaces et de sorbets gargantuesques selon la plus pure tradition italienne.

Enfin, dans le parc à côté des thermes, ne manquez pas le plus grand séquoia sempervirens d’Europe, un arbre géant de 54 mètres de hauteur et près de 10 mètres de circonférence qui a donné son nom au parc thermal.

Antraïgues-sur-Volane: que la montagne est belle!

Situé à proximité des thermes de Neyrac, Antraïgues est un joyau niché au cœur des jeunes volcans d’Ardèche. De nombreux artistes y coulent des jours heureux, comme l’a longtemps fait Jean Ferrat.

Antraïgues-sur-Volane est un village de caractère qui culmine à 470 mètres d’altitude.

Véritable joyau niché au cœur des jeunes volcans d’Ardèche et perché au-dessus de trois rivières, Antraïgues-sur-Volane est un village de caractère qui culmine à 470 mètres d’altitude. Depuis la falaise sur laquelle il est construit, le lieu offre un paysage bucolique avec vue sur les châtaigniers séculaires et les coulées basaltiques. Tout autour, une multitude de jolies balades sont réalisables. Vous trouverez aussi des rivières où vous baigner.

En flânant dans les ruelles de ce petit village, nous remarquons que de nombreux visages ont été sculptés et intégrés dans les murs de l’ancien château et tout autour de l’église. "Ces têtes ont été sculptées dans la pierre de lave, très commune par ici, par des habitants du village, nous explique notre guide.À la base de cette initiative originale, on retrouve Jean Saussac, artiste peintre et maire d’Antraïgues. Il était un très grand ami de Jean Ferrat."

La terre de Jean Ferrat

Jean Ferrat dont l’âme plane depuis des années sur Antraïgues. L’artiste, interprète de la chansonQue la montagne est belle, avait choisi d’y vivre pour toujours. Ce petit bourg a d’ailleurs su préserver son identité malgré le grand carrousel d’artistes peintres, sculpteurs, céramistes… passés après lui."Lino Ventura mais aussi Jacques Brel venaient fréquemment lui rendre visite. Il a même donné un concert sur cette place devant 4000 personnes", poursuit notre guide en pointant la petite place centrale, rythmée au chant de la fontaine et où trône Lo Podello, bistrot-restaurant devenu une institution."Il était anciennement tenu par la femme de Jean Ferrat", conclut notre interlocuteur.

À Antraïgues, il est aussi possible de visiter la "maison Ferrat" dédiée au travail, aux écrits et à la vie du chanteur français.

Châtel-Guyon: ville thermale aux deux visages

Reconnue comme la "station européenne de l’intestin" pour l’efficacité de ses eaux sur les pathologies digestives, la station de Châtel-Guyon traite également les affections rhumatologiques.

D’air, d’eau et de feu, la cité touristique et thermale de Châtel-Guyon, dans le Puy-de-Dôme, vous séduira par ses nombreux atouts.

Cette jolie petite ville construite autour de la découverte de la propriété de ses eaux – parmi les plus riches au monde en magnésium – affiche deux visages.

Située dans le parc naturel régional des volcans d’Auvergne, au cœur du territoire Terra Volcana, cette jolie petite ville construite autour de la découverte de la propriété de ses eaux – parmi les plus riches au monde en magnésium – affiche deux visages. Côté pile, le village historique, ses ruelles en pente et ses maisons vigneronnes perchées. Côté face, la station thermale, les hôtels baroques, les villas et le casino qui présentent un festival d’architecture étonnant.

Situé au cœur de la ville, l’Aïga Resort est sorti de terre en 2021." Les infrastructures de ce centre thermal de 15 000 m2 qui comprend deux piscines, un spa bien-être et l’immeuble résidentiel quatre étoiles – pouvant accueillir jusqu’à 90 résidents – représentent un investissement de 35 millions d’euros", nous précise Jean-Jacques Many, le directeur de l’établissement, tout en nous présentant la carte du restaurant nutri-gastronomique qui jouxte les thermes. Renommé dans le traitement thermal des affections rhumatologiques et urinaires, Châtel-Guyon a aussi vu se développer un concept de médecine thermale unique en Europe autour de la qualité digestive et du microbiote intestinal.

Lors de notre séjour au sein de cet établissement fraîchement rénové, nous avons pu constater, au détour de nos différents ateliers et rencontres, l’accent mis sur l’éducation à la santé, la nutrition et l’activité physique.