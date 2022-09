Opération du cœur : une première mondiale à St Luc – la coupe de cheveux énergétique – une ex-actrice X contre les dérives du porno – onze AOP et IGP en Wallonie, le Graal des producteurs

Il y a des endroits où on se sent particulièrement bien. Même si parfois, on peut les appeler "pièges à touristes". Ainsi, pas loin de chez moi, aux Lacs de l’Eau d’heure, cet établissement avec une terrasse qui offre une vue superbe sur le barrage de la Plate Taille et son immense étendue d’eau. Évidemment, les jours de beau temps, c’est plutôt fort fréquenté. Mais on s’y sent toujours à l’aise notamment grâce à Benoît, Cédric et Alexis qui assurent une bonne partie du service. Un sourire permanent, non commercial et sans obséquiosité, un mot gentil, un trait d’humour qui s’allie avec un service parfait: cendriers renouvelés constamment, tables débarrassées au bon moment, ni trop vite ni trop tard. Et puis, pour les animaux de compagnie, le bol d’eau bien fraîche sans qu’on ait à le demander et même le petit biscuit (si le maître veut bien!) Oui, je m’y sens bien au point de m’y installer régulièrement avec mon PC pour y travailler un peu. Malgré le monde. On aimerait être reçu ainsi dans bien d’autres endroits là où, trop souvent, le touriste n’est considéré que comme une vache à lait…