La coupe de cheveux énergétique: une méthode qui repose sur la médecine traditionnelle chinoise

La coupe au rasoir est dite vivante car la pointe du cheveu n’est pas écrasée par la paire de ciseaux et n’est ainsi pas meurtrie. Cela éviterait d’engendrer un écoulement de la moelle du cheveu."Écoulement que l’on observe aussi lorsque l’on coupe la tige d’une plante. Raison pour laquelle, si l’on n’ajoute pas un produit de coiffage ou si l’on ne procède pas à un brushing à la suite d’une coupe aux ciseaux, les clientes remarquent que leur coupe devient plus jolie dix ou quinze jours après leur passage chez le coiffeur. Tout simplement parce qu’il aura fallu tout ce temps pour que le cheveu cicatrise. Cet écoulement de moelle affaiblit le cheveu, le rend moins beau", indique le coiffeur énergéticien Sébastien Ledentu.

Les bases de la médecine chinoise

Considérée comme un véritable soin naturel du cuir chevelu et du cheveu, cette manière de couper les cheveux repose sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. En effet, la coupe au rasoir s’effectue le long des méridiens et des points d’acupuncture situés au niveau du crâne. La technique allie une coupe et un soin énergétique ayant pour but d’harmoniser les énergies du corps et de l’esprit, de dynamiser l’énergie vitale, de libérer les toxines, de stimuler les bulbes pileux et de favoriser la pousse.