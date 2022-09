"Les vacances, pour beaucoup de personnes, c’est la période où l’on se recharge", commence par expliquer Amandine Lecerf, coach yoga et thérapeute corporelle ( www.latetedanslesetoiles.be). " Un premier conseil: ne les commencez jamais directement après le boulot. Laissez trois ou quatre jours de décompression entre. Même chose après. Laissez un peu de temps avant de vous remettre au travail. Dans tous les domaines de la vie, lorsqu’il y a un changement de rythme, il faut prendre un temps de recul pour bien choisir la direction à venir..."

Prendre le temps de faire des ajustements

Pourquoi est-ce si important de prendre un temps de recul? "Juste pour se poser les bonnes questions avant d’envisager la suite. Quitter les vacances et directement se mettre au rupteur, c’est aller très vite droit dans le mur. L’idée, c’est vraiment de se rappeler comment on était dans le bien-être en vacances et trouver, dans ces moments-là, des raisons de faire des ajustements qui vous permettront de mieux vivre la rentrée et la suite. Sinon, vous êtes partis pour refaire les mêmes routines, les mêmes erreurs. Et les vacances, finalement, n’auront pas servi à grand-chose..."

Concrètement, notre interlocutrice nous invite à la rentrée à nous poser une ou deux minutes pour se remémorer les choses qui nous ont fait du bien (absence de pression, moins d’obligation, de stress, le lieu des vacances, les gens que nous avions choisis pour les partager...)."Ce devrait être facile car il ne faut pas sous-estimer ce que j’appelle la mémoire du corps", glisse-t-elle.

Ne pas être dans le deuil de ses vacances

"Maintenant, personne ne peut vous obliger à rompre avec un rythme qui vous mine. C’est une décision qui doit venir du fond de votre cœur. Et surtout, très important, vous ne devez pas être dans le deuil de vos vacances, ce qui serait de l’énergie négative. Il faut que vous soyez dans la gratitude par rapport aux bons moments que vous avez vécus..."

Une fois cette base acquise, il y a les petits trucs pour prolonger un temps l’esprit des vacances."Les photos, les petites vidéos, les discussions où l’on évoque les bons souvenirs, les repas de là-bas, la dégustation de vins venant de la région où vous étiez...: tout est possible. Il faut juste le vouloir et être un maximum positif", termine Amandine Lecerf.