Question jardin: quelle est cette fine couche noire qui recouvre les feuilles? La réponse de notre spécialiste

Eh oui, les pucerons volent!

Pour nombre d’animaux sauvages, il arrive toujours un moment où les conditions de vie ne sont plus supportables à cause, par exemple, d’une surpopulation ou d’un manque de nourriture. C’est le cas également des pucerons. Ils réagissent alors par l’apparition de formes ailées. Ce sont ces pucerons volants qui iront coloniser les plantes annuelles que les jardiniers installent dans leurs massifs estivaux. Ces pucerons volants sont observables à partir du mois de mai et peuvent, malgré leur petitesse, parcourir de longues distances s’ils ont la chance d’avoir le vent comme allié. Donc, c’est un phénomène qui n’est pas rare du tout.

Des feuilles noires: que faire ?

Les pucerons s’attaquent à quasiment toutes les plantes, qu’elles soient d’extérieur ou d’intérieur. Comme ils puisent dans les végétaux les éléments nécessaires à leur survie, ces insectes provoquent des déformations du feuillage et ralentissent ou stoppent la croissance des plantes colonisées. Régulièrement, on constate dans les jardins que les feuilles de certains arbres et arbustes sont couvertes d’une substance noire qui ressemble à s’y méprendre à de la suie. Il ne s’agit pas d’un problème lié à une quelconque pollution mais d’un champignon qui se développe sur le miellat des pucerons, une substance rejetée par ces insectes. Outre son aspect inesthétique, la fumagine, cette fameuse substance noire, affaiblit progressivement les plantes. Que faire ? Un bon jet d’eau permettra d’éliminer une partie de la fumagine mais c’est surtout contre les pucerons qu’il faudra lutter puisqu’ils sont à la base du problème.

Les coccinelles, nos alliées

Pour la plupart d’entre nous, la coccinelle se résume à cet insecte de couleur rouge à points noirs. Il est donc important de savoir que les entomologistes ont répertorié en Belgique 33 espèces de coccinelles dont cinq devenues très rares. Et elles ne sont pas toutes rouges! La coccinelle à dix points blancs ou jaunâtres sur des élytres brun orangé en est un exemple, tout comme la coccinelle à élytres jaunes portant 22 points noirs. Protégeons-les!