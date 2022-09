Le succès des ateliers de céramique: comment différencier les argiles?

" On s’est rencontrées durant nos études à La Cambre et nous avons lancé l’ASBL directement en sortant", racontent Manon et Élise. Elles ont en effet trouvé le local idéal pour construire leur projet: un atelier où elles pourraient proposer des cours et initiations tout en continuant à explorer leur art.

" Au début, nous avons dû faire des petits boulots alimentaires à côté mais le projet a rapidement eu du succès", se réjouissent-elles. Aujourd’hui, elles sont deux à gérer l’Atelier des Tropiques et elles ont engagé sept professeurs de céramique.

Décrocher dans un endroit calme

Grâce à cette équipe bien étoffée, Manon et Élise peuvent proposer diverses formules qui s’adressent à tous les niveaux. " Il y a d’abord les initiations au modelage pour découvrir le travail de l’argile. La personne réalise à la main, sur la table, une ou plusieurs pièces choisies librement ou en suivant une thématique: tasse à café, cache-pot, vase, objets de la salle de bain." L’atelier se charge ensuite de la cuisson et de l’émaillage. L’élève n’a alors plus qu’à venir récupérer son œuvre.

Pour s’initier au tour de potier, il faut un peu plus de temps, deux séances de 3 heures. Là encore, on apprend les bases et l’équipe se charge de la cuisson et de l’émaillage.

Les profils sont assez variés, certains arrivent un peu par hasard parce qu’ils ont reçu un bon cadeau, mais beaucoup poussent la porte de l’atelier pour décrocher de l’ordinateur. Pour ressentir la satisfaction d’avoir réalisé un objet qui sera peut-être utile. " C’est un endroit calme, où on peut se concentrer sur quelque chose de manuel." Avec la possibilité de recommencer autant de fois que l’on veut jusqu’à la cuisson.

www.atelierdestropiques.be