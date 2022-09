Vins et crémants au cœur de nos terroirs

" Le point de bascule a été l’année 2018. C’est la première fois que l’on parle de réchauffement climatique et des effets sur la production de vin, notamment en Belgique. Nous sommes alors passés d’un a priori négatif à un a priori positif", témoigne Pierre-Marie Despatures, qui a repris avec son frère Jean-Bernard les parts de Philippe Grafé, initiateur du projet en 2002, du domaine viticole du Chenoy, à Emines, en province de Namur.

C’est ce domaine, rappelle Pierre-Marie Despatures, qui a été à l’origine de l’obtention de l’AOP pour les vins des Côtes de Sambre et Meuse et pour le crémant de Wallonie."Avec cette appellation, il y a un requis de qualité, un requis d’origine et un requis de terroir. L’ensemble du processus de production doit avoir lieu ici."

Argument de vente?

Pour obtenir et conserver l’AOP, il y a un cahier des charges strict à respecter. La récolte doit par exemple être effectuée à la main."Chaque vin bénéficiant d’une appellation est testé par un jury d’experts pour en vérifier la qualité et que cette qualité correspond bien à l’appellation",explique Pierre-Marie Despatures.

L’appellation est-elle un vecteur de vente ?"Une appellation, il faut la travailler aujourd’hui, car c’est important pour l’avenir",poursuit-il, tout en reconnaissant que ce n’est pas forcément l’élément déclencheur.

"L’appellation “crémant de Wallonie” est vendeuse car les consommateurs connaissent le terme “crémant” grâce au crémant d’Alsace, par exemple",complète Bertrand Hautier. L’appellation IGP (indication géographique protégée), qui nécessite que les vins doivent être issus de raisins récoltés au moins à 85 % sur des parcelles agréées dans le domaine, l’est moins."Cette appellation “vin de pays des jardins de Wallonie” n’est pas très vendeuse. Le nom devrait bientôt changer."