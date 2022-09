Le pâté gaumais: «Ça, c’est du costaud»

Le pâté gaumais porte en soi mal son nom. " On parle de pâté mais cela n’a rien à voir avec un pâté. Je ne sais d’ailleurs pas d’où vient ce nom. Il s’agit d’une tourte. L’appeler tourte de viande gaumaise ou tourte gaumaise aurait été plus juste", explique Stéphanie Fontenoy, l’administratrice déléguée de l’entreprise de salaisons Blaise située à Florenville, en plein cœur de la Gaume.

Voilà en fait une vingtaine d’années maintenant que le pâté gaumais est reconnu comme IGP par l’Europe. " Cela signifie que seuls peuvent s’appeler “pâté gaumais” ceux fabriqués en Gaume qui respectent un cahier des charges contrôlé par un organisme indépendant",souligne à ce propos l’organisme de contrôle.

Mariné au vin blanc

Le cahier des charges énumère les ingrédients. C’est au minimum 30 % de viande de porc. Ici, c’est du spiringue, mélangé avec du sel, du poivre, du thym, du laurier et des oignons. La farce est marinée au vin blanc."D’autres le font au vinaigre." Les deux sont permis dans le cadre de l’IGP. " C’est un produit qui demande beaucoup de manipulations, et donc beaucoup de main-d’œuvre",remarque Stéphanie Fontenoy.

Tout est fait à la main, à l’exception du passage de la pâte dans un laminoir. Il faut peser et mettre la viande dans la tourtière, fermer la tourtière avec de la pâte et puis ajuster les bords pour qu’ils soient bien fermés. C’est ensuite quelques coups de pointe de couteau et un petit coup de pinceau pour badigeonner le tout afin d’avoir une belle dorure à la cuisson. Les œufs sont cassés à la main, à l’ancienne. Sans oublier, bien entendu, l’hostie."Il n’y a pas de conservateur", ajoute Stephanie Fontenoy. Le produit, emballé, peut se conserver vingt jours.

La pâte n’est pas faite maison."C’est déjà assez compliqué comme cela."La production reste toutefois familiale et forcément gaumaise."Elle est fournie par un cousin boulanger dont l’atelier est situé à huit kilomètres de notre bâtiment."

"Le pâté gaumais, c’est du costaud", garantit Stephanie Fontenoy. Il peut se manger en entrée ou en plat principal, chaud ou froid. Elle le trouve toutefois meilleur quand il est chaud.