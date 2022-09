La plate, la star des pommes de terre

Il ne faut pas aller chercher bien loin la raison pour laquelle cette variété s’appelle "plate de Florenville" : c’est sa forme. Cette appellation, c’est Pierre Emond, un producteur local, qui l’a portée à bout de bras, non sans mal."Il m’a fallu quasiment vingt ans entre le dépôt du premier dossier et la reconnaissance de l’IGP, en 2013 par la Région wallonne et en 2015 par l’Europe."