17 ans pour labelliser le saucisson d’Ardenne

"Le jambon et le saucisson d’Ardenne sont en IGP et non en AOP pour deux raisons, explique Philippe Bouillon, à La Roche-en-Ardenne.Tout d’abord, il n’y a pas production porcine suffisante dans la zone d’appellation pour pouvoir bénéficier de l’AOP."Dans ce dernier cas, il faudrait en effet que tout le porc utilisé ait été élevé en province de Luxembourg et dans les quelques cantons des provinces de Liège et de Namur agréés pour bénéficier de l’appellation. Ensuite, il n’y a plus de race spécifique porcine, là encore une obligation en AOP. Lui-même achète du porc dans toute la Belgique mais aussi au Grand-Duché de Luxembourg,"pour une question de proximité".