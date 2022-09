11 AOP et IGP en wallonie - Le Graal des producteurs

Lancés en 1992, ils protègent le nom d’un produit dans toute l’Union européenne et signent un lien très fort entre un terroir et un produit. 30 ans plus tard, on en compte 11 en Wallonie.

Au vu de la tradition et du savoir-faire wallon, on se dit tout de même que c’est (fort) peu. Mais n’est pas AOP ou IGP qui veut, explique Philippe Mattart, directeur général de l’Apaq-W, l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité."Il y a une tradition et un cadre qui justifient qu’on soit reconnu en tant que tel."L’AOP garantit, en effet, que les différentes étapes de production et transformation se déroulent dans une zone géographique définie. Pour bénéficier de l’IGP, une seule de ces étapes doit avoir lieu dans l’aire géographique d’origine.

Pour accéder à ces labels européens, il faut alors déposer une candidature qui passe sous la loupe de non pas une, mais bien deux administrations. "Chez nous, il y a d’abord une instruction au niveau de la Région wallonne, suivie par une nouvelle instruction des dossiers à l’Europe, qui estampillent ou non les produits en IGP ou AOP."

La patience fait certainement partie des qualités recherchées. Car le cheminement est long, très long."Ça se compte en années, deux ou trois ans au moins."Voire bien plus pour certains. Le dossier de l’escavèche de Chimay aura pris, en tout, sept ans, explique-t-on chez Agrilabel. De quoi en refroidir plus d’un, peut-être?"C’est vrai que c’est un processus vraiment long – ce qui pourrait être considéré comme un petit défaut du système. Mais ces appellations ont une valeur. Des organismes certificateurs indépendants contrôlent que le processus de production est bien respecté.C’est un contrôle rigoureux, qui garantit la qualité et l’absence d’arbitraire, et qui prend donc du temps."

Long mais efficace

En attendant, impossible pour un Belge de ne pas connaître (au moins de nom) le fromage de Herve, produit du terroir par excellence. C’est que celui-ci a été le premier à bénéficier d’une AOP, en 1996, suivi par le beurre d’Ardenne (dont même les consommateurs de margarine ont déjà entendu parler). Depuis, les vins des Côtes de Sambre et Meuse, le crémant de Wallonie et le vin mousseux de qualité de Wallonie jouissent aussi d’une AOP.

Six produits wallons sont aussi reconnus en tant qu’IGP: le jambon d’Ardenne (le tout premier en 1996), le pâté gaumais, le vin de pays de jardins de Wallonie, la pomme de terre Plate de Florenville, le saucisson/pipe/collier d’Ardenne, l’escavèche de Chimay.

Ces labels sont un avantage concurrentiel indéniable, souligne Philippe Mattartl."Ils peuvent justifier un prix différent, parce qu’il y a une qualité, une tradition et des conditions de production vérifiées et contrôlées."Le tout, encadré par un cahier des charges complexe, lié à un contrôle et à une vérification de la qualité des intrants. Bref, l’excellence doit se justifier et la notoriété doit se mériter, pourrait-on résumer.

Encore faut-il, de temps en temps, rappeler au public ce qui se cache derrière ces acronymes et l’existence des nouveaux arrivés. Et c’est bien l’objectif de la campagne "L’excellence est un art" d’Eurofoodart, qui met en avant ces produits emblématiques wallons, ainsi que le jambon de Carpegna AOP (Italie) et le pruneau d’Agen IGP (France). Celle-ci est cofinancée par l’UE (2021-2023).

"On ne va pas résoudre tous les problèmes de l’agriculture ou de la production alimentaire avec les AOP/IGP, mais on sait que cette reconnaissance est importante pour les consommateurs. Même si, en cette période de crise, beaucoup de consommateurs considèrent leur portefeuille comme le plus important. Mais on ne constate pas de chute des ventes des produits reconnus en raison de la crise. Il y a un réel intérêt à poursuivre le travail mené sur les produits de qualité. C’est un enjeu économique certain."

En France, champions des labels (Rouge) de qualité, on l’a compris depuis longtemps. À voir si cette tradition s’ancrera davantage chez nous. Certains produits wallons attendent en tout cas d’accéder à ces fameux labels depuis plusieurs années.