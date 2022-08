Salon bio, concours de roses, immersion dans l’époque médiévale...: les incontournables du week-end

Les 2, 3 et 4 septembre à Namur Expo - Programme: www.valeriane.be

2. Arlon gallo-romain

©Ville d'Arlon

Arlon fait un saut dans le passé pour vivre à l’heure gallo-romaine durant tout le week-end. AvecVeni, Vidi Orolaunum, le public découvre la vie de nos ancêtres, au travers de rencontres de reconstituteurs passionnés. La vie quotidienne à l’époque prend place sous les tentes et dans les allées des campements romains et celtes. Les artisans travaillent le cuir et le bronze. Ils fabriquent de la cervoise et s’appliquent sur des coiffures d’époque. Les journées sont rythmées par des spectacles équestres, des combats de gladiateurs, et des manœuvres militaires. L’occasion également de visiter le Musée archéologique.

Les 3 et 4 septembre de 10h30 à 18h30. Arlon, centre-ville et Musée archéologique - www.ot-arlon.be

3. Concours de roses

©masahiko takaku/EyeEm - stock.ad

Le Concours international des roses nouvelles, ce sont 800 variétés de roses présentées, près de 5 000 plants et de nombreuses activités autour de la reine des fleurs. Mais aussi des visites de jardin, ateliers créatifs pour enfants, atelier de dessin botanique et ventes, dans le cadre de l’ancien hôpital Saint-Jacques, bâtiment du XIIIe s.

Les 3 et 4 septembre de 10h à 18h. Le Rœulx, Home Saint-Jacques -www.rosesleroeulx.be

4. Vélo vintage

©EdA - Florent Marot

Rencontre entre des passionnés de vieux vélos et d’ambiance rétro, la Vieille Boucle Lustinoise nous plonge dans l’ambiance du Tour de France des années 60-70. Toute la journée, courses cyclistes, rallye d’ancêtres et caravane publicitaire à l’ancienne se lancent sur la boucle. Tandis qu’un rétro Open Tennis et un bal musette s’animent avec costumes d’époque.

Le 4 septembre dès 8h30 à Lustin - Programme: www.lavieilleboucle.be

5. Le Leû festival

Hula-hoop, jonglerie, acrobaties aériennes, bouffonneries, cracheurs de feu, fanfares…, animent le centre du village d’Onnezies à l’occasion du festival des arts de la rue, le Leû festival. Une quinzaine de spectacles concoctés par des artistes belges font la part belle à la musique, au cirque, aux shows ambulants, et surtout, aux rencontres avec le public.

Les 2, 3 et 4 septembre à Onnezies, Honnelles - Programme et réservation: www.leleufestival.com

6. Foire agricole

Grand rendez-vous des éleveurs du pays, la renommée Foire agricole de Battice rassemble plus de 2 000 animaux: bovins, chevaux de trait ou de selle, chèvres, moutons, ânes, volailles…, tous venus prendre à part à divers concours, démonstrations, expositions et spectacles pour petits et grands.

Les 3 et 4 septembre de 9h à 19h à Battice, rue de Charneux -www.foireagricole.be

7. Médiévales de Beauraing

©EdA

Un véritable parc d’attractions médiévales s’installe au cœur de Beauraing. Pour sa 7e édition, les Médiévales de Beauraing invitent à un marché médiéval, des spectacles, des lectures de contes, des tours de magie... Des événements plus musclés intègrent aussi le menu, comme des démonstrations de combats, des salves d’artillerie, et une joute médiévale, authentique tournoi de chevalerie.

Les 3 et 4 septembre dès 10h à Beauraing, Castel Sainte-Marie - beauraing-medievales.be