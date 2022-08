Ha mais je ne savais pas qu’on avait une réunion de parents ce jour-là, désolé j’ai pris des tickets pour un concert, on appelle une baby-sit?

Entre les repas à planifier, les activités du soir et les listes de course, le quotidien peut être source de multiples oublis et de conflits d’agenda.

À côté du ou des calendriers papiers affichés dans la cuisine, vous pouvez aussi opter pour des calendriers partagés sur le Web.

L’avantage? Tout le monde y a accès partout et tout le temps… et il est normalement à jour.

Très souvent utilisé en entreprise, cet outil se révèle aussi très efficace dans la vie privée. L’agenda partagé permet à plusieurs personnes de consulter et utiliser le même calendrier.Que ce soit sur tablette, sur mobile ou sur ordinateur, il est accessible à tous les membres de la famille où qu’ils soient, permettant à chacun de vérifier les disponibilités avant de confirmer une invitation. Tout le monde a une vision de la semaine, ce qui diminue considérablement la pression au sein de la famille. Fini de rappeler à tout bout de champ que "Non on ne peut pas aller au ciné samedi soir, on a l’anniversaire de mamy Lucie!" Il est évidemment possible d’y ajouter des rappels sous forme de notification, toujours utile pour ne pas oublier qu’un rendez-vous chez le dentiste a été planifié demain à 8h.

Pour les plus organisés, il est possible de créer plusieurs agendas partagés (un par membre de la famille par exemple) et d’y assigner une couleur différentepour améliorer la visibilité.

L’agenda partagé, c’est un indispensable dans le fonctionnement de la famille de Béré qui a répondu à notre appel via la newsletter " Ma famille, mes actus " : "Chacun peut compléter son agenda, il est visible par les autres pour définir des soupers, des activités… Il y a moyen de s’inscrire à des URL pour les matchs de hockey par exemple. Du coup en cas de changement horaire, l’agenda est déjà à jour et surtout, il n’y a jamais de rature."

La sélection:les agendas partagés par défaut sur nos téléphones sont déjà très complets et sont suffisamment intuitifs pour s’y initier rapidement. Rendez-vous dans "Google Agenda" (pour Google) ou "Calendrier" (pour Apple) pour créer et partager un agenda familial.

La liste des tâches: pour savoir (et dire) qui fait quoi

Je te le demande pour la 3e fois: veux-tu bien lâcher ton téléphone et vider le lave-vaisselle?

Si cette phrase (ou un dérivé) vous est familière, envisager une liste de tâches partagées. Cet outil vous donne la possibilité d’ assigner une liste de chosesà faire à votre conjoint(e)et à vos enfants(s’ils ont atteint l’âge d’avoir un smartphone). Vous pouvez même envisager d’y mettre une récompense dans la description de ladite tâche pour troquer une tonte de pelouse contre une soirée film. Comme pour l’agenda partagé, il est possible de configurer une notification et une date d’exécution, fini les excuses pour avoir oublié le lait en revenant du travail!

Les applications de liste de tâches permettent souvent une utilisation connexe et très pratique: la liste de courses communes. Peu importe qui va au magasin, il a toujours la liste mise à jour avec lui! Comme une liste papier, on a le plaisir de cocher les articles au fur et à mesure de l’évolution de nos achats, et on sait exactement quoi acheter une fois sur place.

La sélection: Remember the milk ( iOs et Android)

L’application de recettes: le coup de pouce pour l’inspiration du menu de la semaine

Tu veux manger quoi ce soir?

Cette question, vous l’avez déjà certainement posée des centaines de fois, en obtenant souvent comme simple réponse "Je ne sais pas". Concevoir le menu de la semaine représente souvent un casse-têteet la panne d’inspiration n’est jamais loin. Heureusement, des applications d’ idées recettes ont été créées et peuvent venir à la rescousse.

Celles-ci vous demandent souvent quelques préférences au premier lancement pour affiner les premières suggestions (comme votre régime alimentaire, vos éventuelles allergies, votre niveau d’expertise en cuisine,…), il suffit ensuite de faire votre choix et de vous laisser guider à travers les recettes proposées. Une liste de courses peut également être générée, ce qui peut évidemment vous faciliter la vie. D’autres proposent aussi de planifier vos repas pour la semaine, pratique!

Notre sélection: Youmiam ( iOS et Android) et 750g ( iOS et Android)

Le contrôle parental: limiter les écrans et les applications

Tu pourras jouer sur ton téléphone quand tu auras fini tes devoirs

Si vous cherchez à contrôler le temps d’écran de vos ados, plusieurs options s’offrent à vous en fonction de votre appareil. Voici 3 applications de contrôle parental sélectionnées par nos soins.

Les familles séparées: fluidifier la communication

Salut, tu sais me rappeler la pointure d’Emma stp? Tu pourras aussi me faire le virement pour son nouveau cartable? Merci

Les conjoints divorcésont des besoins spécifiques, et des outils existent pour y répondre. Ces applications regroupent un calendrier de garde partagé avec les activités des enfants, mais aussi une gestion des finances qui permet d’équilibrer les dépenses entre parents (à la manière de l’application tricount) pour garder un œil sur les achats partagés.

Une banque d’informationspermet également de centraliser les données importantes concernant les enfants: n° de carte d’identité, allergies, poids, taille, pointure, etc.

Notre sélection: 2houses ( iOS et Android). Cette app est payante

Les drive: l’espace de partage privé et sécurisé

Rassembler des documents au même endroitpeut s’avérer être un gain de temps énorme pour la famille: papiers pour la déclaration fiscale, fiche médicale des enfants déjà remplies, vignettes mutuelles, qrcode utilisés pour le cours de piscine et pour la garderie, etc. Les exemples ne manquent pas. Ces documents peuvent être partagés sur un drive commun, permettant ainsi à tous les membres de la famille de les retrouver et d’en ajouter facilement.

Notre sélection: comme pour les agendas, les drive fournis par défaut avec les téléphones remplissent leur rôle à merveille. Rendez-vous dans « fichiers » pour Apple et « Drive » pour Google pour organiser vos dossiers et fichiers, et commencer à les partager avec vos proches.