En road trip dans la vallée d’Aoste, terre de culture et de patrimoine

La Vallée d’Aoste est composée d’une vallée centrale sillonnée par la Doire Baltée, d’où rayonnent 14 vallées latérales creusées par les glaciers et les torrents. Elle dispose d’un territoire hors du commun ; le seul à être entouré par quatre sommets de plus de 4000 mètres : mont Blanc, mont Rose, Cervin, et Grand Paradis. Pour les passionnés de randonnée, la Vallée d’Aoste est un véritable paradis, avec ses 5 000 km de sentiers à travers villages et espaces naturels. Et l’accueil chaleureux des Valdôtains ne pourra que vous ravir.

Région empreinte d’histoire, de tradition et de culture, chaque vallée, chaque village entretient avec fierté son identité culturelle propre.

La culture Walser

Au pied de l’imposant mont Rose et sa chaîne spectaculaire de 28 sommets, la culture walser, son peuple et ses hautes traditions se dévoilent dans la vallée de Gressoney, appelée anciennement "Krämertal ou vallée des marchands" en raison de l’activité commerciale de ses habitants. Les Walser colonisent le territoire au cours du XIIIe siècle en partant de Zermatt pour s’établir ensuite dans la partie haute de la vallée du Lys. Ils fondèrent alors plusieurs villages (Gressoney, Issime et Niel dans la commune di Gaby) jusque dans la haute vallée d’Ayas. Aujourd’hui ces villages, souvent hauts en altitude, sont reconnaissables à leur habitat typique témoin de cette culture singulière. Le peuple Walser a su conserver ses traditions, comme les superbes costumes féminins avec coiffe en filigrane d’or ou le dialecte germanique encore parlé par une grande partie de la population.

Gressoney, incontournable

Gressoney-Saint-Jean est un charmant village situé à 1 385 mètres d’altitude face au glacier du Lyskamm. Ne manquez pas de visiter le majestueux château Savoie qui domine la vallée. Il fut construit par la reine Marguerite de Savoie, qui séjournait à Gressoney dès 1889. Réalisé autour d’un noyau central de forme rectangulaire et par cinq tours surmontées de flèches, le château de style médiéval est reconnu comme "style lombard du XVsiècle", très utilisé en France et en Savoie. Le jardin botanique, inauguré en 1990 est constitué d’endroits rocheux aménagés avec espèces botaniques typiques du milieu alpin.

Dans le village voisin de Gressoney-La-Trinité, une visite guidée à l’Écomusée walser offre la possibilité de visiter trois structures, pour un voyage à la rencontre de la culture Walser : l’authentique Maison rurale Walser du XVIIIe siècle ; la Maison Musée, maison walser typique, accueillant des expositions permanentes sur le thème du territoire (évolution des glaciers, de l’alpinisme, l’histoire du costume traditionnel…) ; et le Chalet de Binò Alpelté, creusé dans un seul massif naturel (balma) qui lui sert de toit.

Si vous souhaitez découvrir cette culture en marchant, nous vous conseillons le Grand Sentier Walser, un parcours de plusieurs étapes, au cœur des vallées de Valtournenche, val d’Ayas et la vallée de Gressoney, qui suit les anciennes voies de communication du peuple Walser. L’itinéraire, très accessible, propose une agréable promenade sur la rive droite de la vallée de Gressoney, tantôt dans le bois, tantôt dans les prés, traversant les villages de Alpenzù piccolo et de Alpenzù grande, village de 14 maisons où l’architecture et culture Walser sont restées quasi intactes : habitat, grenier à foin, fontaine, bac de lavage, four à pain. Avec, en toile de fond, le spectacle grandiose du massif du Mont-Rose.