Et la montagne fleurira

France 2, 21h10

L’adaptation, en série, du livreLe Mas des tilleulsde Françoise Bourdon. L’intrigue se déroule en 1837, en Provence. Jean-Baptiste est chassé de sa maison par son père, un riche propriétaire terrien qui l’accuse injustement d’avoir abusé de sa belle-mère. Il part donc vivre chez sa sœur et devient colporteur droguiste. En sillonnant la France pour vendre ses plantes médicinales, il tombe sur Lila, une fille de sourciers et de guérisseurs…

Mardi 30

Le Champion Kendji Girac

La Une, 20h25

Le gagnant de la saison 3 deThe VoiceFrance, Kendji Girac, fait ses premiers pas à l’écran dansChampion, une fiction en deux épisodes. L’histoire de Zack, un menuisier passionné de boxe, qui doit reprendre la gestion de l’entreprise familiale le jour où son père tombe dans le coma. Une tâche d’autant plus difficile que Zack cache un secret: il ne sait ni lire ni écrire. Le gagnant de la saison 3 deThe VoiceFrance, Kendji Girac, fait ses premiers pas à l’écran dansChampion, une fiction en deux épisodes. L’histoire de Zack, un menuisier passionné de boxe, qui doit reprendre la gestion de l’entreprise familiale le jour où son père tombe dans le coma. Une tâche d’autant plus difficile que Zack cache un secret: il ne sait ni lire ni écrire.

Mercredi 31

Les vols low-cost ont un coût

RTL TVI, 19h50

Un aller-retour pour New York ou Bangkok à moins de 500 euros, est-ce vraiment une bonne affaire? Les pilotes qui en sont réduits à inspecter leur avion à la va-vite, les rythmes épuisants qui les poussent à s’endormir en vol, ou encore les tactiques des compagnies pour faire payer de plus en plus d’options: pour son premier numéro de la rentrée, le magazineCoûte que coûtes’est penché sur la question.

Jeudi 1

Face au doute

Arte, 20h55

Employée depuis 19 ans dans un service de soins de longue durée, l’infirmière Hana n’a jamais fait aucun effort pour paraître chaleureuse ou sympathique. Le jour où une patiente sans antécédents cardiaques décède d’un AVC, les soupçons se portent immédiatement sur elle. Une mini-série tchèque en quatre épisodes, librement inspirée de faits réels, qui navigue dans les eaux troubles d’un État de droit vacillant.

Vendredi 2

Les 50 émissions préférées des Français

TF1, 21h10

Le Bigdil,Coucou c’est nous,Koh-Lanta,The Voice,Les Guignols de l’info, tous ces programmes ont accompagné ou accompagnent les téléspectateurs depuis plus de trente ans. Animateurs, jurés, candidats et participants vont découvrir le classement des 50 émissions préférées des Français lors d’une grande soirée événementielle. L’occasion de se replonger dans les souvenirs et de partager des anecdotes.