Pour mieux connaître vos amis, jouez à un jeu de société

Un je dans le jeu

Parce qu’il nous implique activement et collectivement dans l’action, le jeu nous invite à expérimenter une multitude de configurations sociales. En équipe, en grand ou en petit groupe, seul ou en binôme, la diversité des jeux nous permet d’éprouver notre propre rapport aux autres. Que l’on soit réservé ou expansif, bavard ou taiseux, cet exercice de plasticité relationnelle nous aide tous à repérer les situations où on est à l’aise, celles où on l’est moins et la manière dont on veut s’y intégrer.

Un pas de côté

"L’opposé du jeu n’est pas le sérieux mais la réalité"nous dit Freud. D’un jeu à l’autre, on peut ainsi défier les lois de la nature, de la logique ou de la bienséance sociale. On peut s’essayer au vol, voire au crime, coopérer ou s’affronter, bâtir des empires, s’affranchir de l’apesanteur, associer les idées les plus folles, donner sans compter. On ne veut pas pour autant devenir psychopathe, bandit de grand chemin, acrobate, philosophe ou Mère Thérésa, mais on éprouve et on "teste" les effets et les émotions que cela provoque sur les autres.

Cela ne se fait pas toujours sans heurt ni frustration, mais toute leçon de vie n’a-t-elle pas un prix? Un prix sans incidence réelle si le jeu reste jeu et que le joueur ou son entourage ne projettent rien d’autre sur l’expérience ludique.

En faisant ce pas de côté par rapport au réel, on voit ses compagnons de jeu sous un autre angle et c’est fou tout ce que l’on découvre sur eux!

La défaite n’existe pas

"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends".Sur soi et sur les autres, oserait-on ajouter à ce mantra de Nelson Mandela.

Jouer, c’est ainsi réaliser (parfois avec stupeur) que l’autre ne réagit et ne pense peut-être pas de la même manière que soi. Pas à pas, ce processus de décentration nous mène sur le chemin de l’empathie, prémisse à toute vie sociale saine et harmonieuse.

Une rentrée est souvent l’occasion de redistribuer les cartes. Pourquoi ne pas en profiter cette année pour installer des moments de jeu "gratuit" à l’école ou au boulot? Dans le noble et simple but d’encourager d’autres formes de partage social…

Nous le savons tous, notre rapport intime aux autres est déterminant dans le cheminement de nos vies privée et professionnelle. Alors ayons la sagesse de jouer pour faire la route ensemble: n’est-ce pas ainsi que l’on va plus loin?