La Newsletter des jeunes de plus de 55 ans

Demain c’est la rentrée scolaire pour les plus jeunes enfants. Je n’ai pas envie d’entrer dans le débat relatif aux nouveaux plannings de cours. Cependant, je constate une fois encore via la presse et les réseaux sociaux que les instits et les profs se sentent de plus en plus mal-aimés. Et que le phénomène s’amplifie. On dirait que ces derniers sont coupables de tout: ils ne travaillent que peu d’heures par semaine, disposent de congés incroyables, bénéficient d’un tas d’avantages. Et certains parents leur reprochent aussi leurs propres insuffisances: ils voudraient que ce soient les enseignants qui éduquent leurs enfants alors que l’essentiel, comme le savoir-vivre, la politesse, s’apprend d’abord à la maison. Certains parents n’acceptent pas non plus que d’autres osent remettre en cause la façon d’agir de leur progéniture. On le voit de plus en plus: si problème il y a, ce ne peut être la faute de l’élève, cet enfant-roi sacré… Or, l’enseignant est un élément vital pour l’avenir de nos enfants. Il doit pouvoir travailler dans de bonnes conditions, dans un environnement sain. Et hors des tensions. Un prof démotivé ne parviendra jamais à tirer ses élèves vers le haut. Il est donc primordial que les parents aient avec lui une relation de confiance, dans un esprit de réelle collaboration. L’échange réel entre les parents et les enseignants sera toujours bénéfique à l’élève. Alors oui, le métier de prof ou d’instit présente des avantages. Mais en réalité, pas plus ni moins qu’un tas d’autres professions. Même si, apprendre à des jeunes, ça doit rester le plus beau…