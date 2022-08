Sur un thème donné, chacun choisit 5 photos parmi sa main de 40 cartes. Le but est d’essayer, sans se concerter, qu’elles correspondent à celles sélectionnées par son binôme. Une manière pudique de se découvrir au-delà des mots avant que les discussions ne s’élargissent immanquablement à toute la tablée.

De 3 à 8 joueurs, 10 ans, 30 minutes, environ 25€

2. Cardline Animaux

Comment classer le poids ou l’espérance de vie des animaux que l’on a reçus? Joué en équipe, Cardline se révèle être un formidable outil de dialogue car il faut échanger, argumenter et se mettre d’accord pour tout mettre dans l’ordre. Voici un jeu qui, l’air de rien, incite à l’écoute pour s’entendre sur des choix collectifs.

De 2 à 8 joueurs, 7 ans, 15 minutes, environ 15€

3. Le crayon coopératif

Collectivement, les joueurs dessinent avec un crayon maintenu à la verticale par un faisceau de ficelles tendues qu’ils tiennent chacun du bout des doigts. Les objectifs n’ont de limite que votre imagination: labyrinthe, carte, illustration libre ou dirigée,… Tous les défis sont permis pour éprouver les joies et les peines de la coopération.

De 2 à 10 joueurs, dès 4 ans, 20 minutes, environ 50 €

4. Just One

Faites deviner collectivement un mot à un autre joueur en écrivant secrètement un indice sur votre ardoise, mais en évitant les doublons. D’abord silencieux, le jeu s’anime quand on "refait le match" et que les uns et les autres argumentent sur le comment et le pourquoi des indices proposés.

3 à 7 joueurs, 8 ans, 20 minutes, environ 20 €

5. Dream On

Faites de vos rêves une aventure commune! Tour à tour, les joueurs posent une carte illustrée et s’en inspirent pour raconter la suite de ce "cadavre exquis" onirique. Remontez ensuite tous ensemble le fil de l’histoire à la force de vos souvenirs…. Entre songes délirants et tirades poétiques, Dream On! offre une expérience très singulière.

2 à 8 joueurs, 7 ans, 20 minutes, environ 20 €