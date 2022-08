Gwenaëlle Malherbe est institutrice maternelle depuis 2006 dans la région de Charleroi. Depuis trois ans et demi, elle partage le quotidien de sa classe en autonomie et en fusion avec son compte "1institalastation" sur Instagram, Facebook et son site internet.

"À l’époque, je changeais toute ma pédagogie en classe. Je voulais montrer que si on voulait sortir des sentiers battus et donner une pédagogie alternative, c’était tout à fait possible. Et que tout enseignant pouvait le faire dans sa classe", explique l’institutrice de 37 ans, qui a très vite été rejointe par deux de ses collègues, avec qui elle organise des classes verticales.

Neurosciences, formation Dumont, discipline positive, autonomie…"Suite à mes diverses formations et lectures, j’ai réalisé une petite pédagogie hybride qui permet de respecter le rythme de l’enfant, tout en répondant aux attentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Plus de 25500 abonnés

Elle compte aujourd’hui plus de 25500 abonnés sur Instagram."Je donne des clefs sur la pédagogie de l’autonomie et le respect des rythmes de l’enfant,explique-t-elle.Les gens qui comptent se lancer me posent du coup des questions très précises par rapport à leur vécu. Généralement, j’y réponds presque tout le temps mais ça prend du temps (sourire)."

Fiches d’autonomie, jeux à réaliser en classe, journal de classe, matériel… " Je partage des ressources par rapport à la classe, gratuitement. Je trouve que le partage gratuit est essentiel, lance-t-elle!J’essaye aussi de dénicher et de partager des jeux pertinents dans l’apprentissage des enfants."

www.1institalastation.be – Instagram: @1institalastation

2. La classe flexible de Madame Stéphanie

Institutrice primaire, en 2e cycle, à l’école Les Sources à Virton, Stéphanie Leruse a lancé sur Facebook son groupe privé "La Classe Flexible de Madame Stéphanie" en 2018. Pas moins de 31700 personnes l’ont rejointe, elle compte aussi près de 19000 abonnés sur Instagram.

"À l’époque, j’ai totalement transformé ma classe pour la rendre flexible", se rappelle cette institutrice passionnée de 33 ans. Et d’expliquer:"Une classe flexible, c’est repenser son aménagement de classe pour proposer aux enfants différentes assises et surfaces de travail, pour être dans un climat d’apprentissage qui convient à leur besoin physiologique."

Elle décide alors de publier quelques photos du nouvel aménagement sur son compte Facebook perso: le buzz est total."J’ai vu qu’il y avait beaucoup d’engouement et de questions, j’ai donc décidé de créer un groupe pour expliquer le cheminement, l’aménagement de la classe, la fabrication des meubles… puis j’ai commencé à partager mes pratiques pédagogiques."

«Mon métier, c’est ma passion»

Chaque jour, elle partage un coup de cœur littéraire, une idée d’aménagement, un jeu ou une pratique pédagogique. Soit une source d’inspiration de taille pour les jeunes profs qui se lancent, ainsi que pour les autres."Mon métier, c’est ma passion",sourit-elle.

Depuis cinq ans, Stéphanie Leruse va d’ailleurs à l’école de pédagogie les samedis et mercredis après-midi. Objectif: évoluer, innover et perfectionner son enseignement."C’est passionnant!"Elle partage ses nouvelles connaissances sur ses réseaux sociaux. Depuis l’an dernier, elle est aussi maître de formation à la Haute École Robert Schuman à Virton.

Groupe Facebook: La classe flexible de Madame Stéphanie

3. Le cartable de Monsieur Christophe

Instituteur primaire depuis 2002 et auteur pour des éditions jeunesse depuis 15 ans, Christophe Gillet partage ses supports de cours, bons plans, coups de cœur et inspirations pédagogiques sur son groupe privé "Le cartable de Monsieur Christophe".

«Un lieu de partage et réflexion»

"J’ai commencé par créer une page Facebook en 2016 pour partager mon actualité littéraire mais aussi des comptes rendus d’activités de classes, des projets menés avec des élèves",se rappelle l’instituteur de l’Institut Notre-Dame de Bastogne, de 42 ans, en 3e cycle.

L’engouement est rapide, l’intérêt des enseignants élevé. Il décide alors de créer un groupe privé (extension de sa page publique) pour partager et télécharger plus facilement les supports et permettre l’échange entre la communauté, qui compte plus de 27300 membres, dont plusieurs parents depuis le confinement. Ici, pas question de tomber dans des débats stériles, dit-il."C’est principalement un lieu de partage, de réflexion et de ressources pédagogiques."

Alors qu’il multiplie les projets avec les maisons d’éditions (Averbode/Erasme, Kennes Editions, Auzou, ABC Melody) il relaie aussi ses coups de cœur, lorsque des marques le contactent (jeux, livres)."Je ne partage que ce que je trouve intéressant, sinon je n’en parle pas."

Également formateur et conférencier, cet enseignant aux multiples vies chérit sa casquette d’instituteur."Mon rôle d’enseignant est précieux. Ma source d’inspiration, ce sont mes élèves", sourit-il.

www.christophe-gillet-auteur.webnode.fr – Groupe Facebook: Le cartable de Monsieur Christophe