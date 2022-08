Envie que vos enfants apprennent en chantant? Et si vous suiviez Madame Céline? La chanteuse hervienne Céline Coenegrachts est institutrice primaire à l’école communale Maurice Heuse de Verviers. Sur YouTube depuis plusieurs années, c’est lors du premier confinement qu’elle a commencé à cartonner sur Tik Tok, grâce à ses petites vidéos qui expliquent des règles de math et de français en chanson. Avec aujourd’hui près de 217000 abonnés sur Tik Tok, elle est aussi présente sur YouTube, Facebook et Instagram; touchants enfants, ados, parents et enseignants. La "nouvelle danse de la rentrée" risque d’ailleurs bien d’être reproduite dans de nombreuses écoles. Prochainement, elle sera aussi sur scène avec son spectacleLes folles aventures de Madame Céline, où elle reprendra les chansons que les enfants préfèrent.

Tik Tok: @madamecelinec

2. Les maths avec SC Math

Théorème de Pythagore, trigonométrie, fonctions… La bosse des maths n’est pas donnée à tout le monde. Mais avec les vidéos de SC Math sur YouTube, c’est plus facile de comprendre. Depuis septembre 2019, Serge Clarenne, professeur à Saint-Luc à Liège, publie des tutoriels dédiés aux maths. "C’est suite à une discussion avec un élève, qui n’avait pas beaucoup travaillé l’année mais avait fait un excellent examen et m’a expliqué avoir regardé beaucoup de tutos sur Internet. Je me suis dit “pourquoi ne pas en faire aussi, au moins je serai sûr du contenu”."Parfait pour préparer une interro, se remettre à jour en cas d’absence ou revoir la matière. Ses vidéos sont maintenant aussi utilisées par d’autres. De quoi le motiver à continuer, tout en s’essayant à des formats plus courts (comme Tik Tok), pour ne pas perdre l’attention des jeunes.

YouTube: @SC Math

3. L’histoire avec Alexandre Alvarez

L’art au Moyen Âge, l’Humanisme et la Renaissance, la révolution industrielle, la Seconde Guerre mondiale… Depuis octobre 2020, le prof et historien Alexandre Alvarez a commencé à mettre ses cours en ligne sur sa chaîne YouTube. Objectif: aider ses élèves absents (car confinés) pendant la crise sanitaire."Cette chaîne avait pour but de les aider à se maintenir en ordre,explique le Liégeois, prof à l’institut Notre-Dame de Jupille et attaché scientifique au Trésor de Liège.J’y ai donc posté des leçons de la façon la plus claire possible, en illustrant le tout avec des documents et des extraits de films, tout en cherchant à y intégrer çà et là une note d’humour, un extrait de film amusant…"

Soit l’équivalent de plus de 750 heures de travail, estime-t-il. L’an dernier, il a réalisé une vidéo pour le CESS d’histoire. Partagée et commentée largement (+ de 40000 vues), bien au-delà de ses étudiants.

"Visiblement, ça a rendu service à pas mal d’étudiants donc j’ai récidivé cette année avec une autre vidéo et, si ça peut apaiser les angoisses des rhétoriciens de Wallonie, je tâcherai de poster une vidéo liée au CESS chaque année."

YouTube: @Alexandre Alvarez

4. Le néerlandais avec Monsieur Nash

Professeur de néerlandais et rappeur bruxellois, Najib Bauwens cartonne sur Tik Tok avec son compte Monsieur Nash. S’exprimer au futur, niet ou geen, le pluriel des noms, le rejet du verbe… Grâce à ses explications courtes et efficaces, Najib Bauwens arrive à faire comprendre des notions de néerlandais assez facilement. Il donne aussi des astuces pour mémoriser facilement le vocabulaire ou encore toutes les techniques pour réussir le CE1D (oral, audio et écrit) ainsi que le lien vers un dossier synthèse qu’il partage volontiers aux élèves. Ce prof ultra-motivé a d’ailleurs lancé la Nash Academy, sa propre école de cours particulier en néerlandais, mathématique, français et anglais. Pendant le confinement, il a également collaboré avec la chaîne de télévision locale bruxelloise BX1 pour produire des vidéos "L’école à la Maison – Néerlandais".

Tik Tok: @monsieurnash

5. Trekking & Voyage pour les sportifs

Depuis plus de 8 ans, Maxime Alexandre partage tous ses bons plans rando, voyage et outdoor sur son blog "Trekking et Voyage" ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais ce créateur de contenu inspirant est aussi professeur d’éducation physique, au Val Notre-Dame à Antheit.

Ici, son compte n’est pas à destination de ses élèves, non; mais c’est évident que ses randonnées et voyages dans des paysages somptueux les inspirent."J’ai pas mal d’élèves qui suivent mes aventures, mes voyages. Plusieurs m’en parlent spontanément, ils s’identifient avec leur propre vécu et celui de leurs parents, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de dialogues et de discussions autour de l’éducation physique", explique ce passionné de randonnées et de grands espaces. Bivouacs, alpinisme, rafting, parapente, packraft, escalade, spéléo… De quoi inspirer nos jeunes aventuriers.

www.trekkingetvoyage.com